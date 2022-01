Concorso per l’Agenzia ENEA: bandi per 60 assunzioni a tempo indeterminato

ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha pubblicato nuovi bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato da inserire nelle seguenti regioni: Lazio, Emilia Romagna, Campania, Basilicata e Piemonte.

Le figure selezionate sono: tecnici, amministrativi, tecnologi e ricercatori; per un totale di 60 nuovi profili che lavoreranno all’interno dell’Agenzia. Le richieste per partecipare al concorso dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 24 febbraio 2022.

L’Agenzia Enea assume

Sono quattro i bandi di concorso pubblicati dall’Agenzia Enea. Il primo ricerca 4 laureati, da inquadrare come tecnologo. Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti:

diploma di laurea o Laurea Specialistica/Magistrale;

almeno tre anni di esperienza lavorativa documentabile, in relazione al titolo di studio richiesto o dottorato di ricerca;

cittadinanza italiana;

conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti.

A questo link il bando completo.

Il secondo bando di concorso, invece, assume 30 unità di personale diplomato da inserire come collaboratore tecnico Enti di Ricerca. I requisiti richiesti sono:

diploma di scuola seconda di secondo grado;

almeno due anni di esperienza lavorativa documentabile, in relazione al titolo di studio richiesto;

cittadinanza italiana;

conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti.

A questo link il bando completo.

Il terzo concorso pubblicato dall’Agenzia ENEA selezionerà 15 unità di personale diplomato da inserire come collaboratore di amministrazione. I requisiti richiesti sono:

diploma di scuola seconda di secondo grado;

almeno due anni di esperienza lavorativa documentabile, in relazione al titolo di studio richiesto;

cittadinanza italiana;

conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti.

A questo link il bando completo.

La quarta seleziona pubblica riguarda, infine, 11 nuove figure laureate da inserire come ricercatori. I requisiti richiesti sono:

diploma di laurea o Laurea Specialistica/Magistrale;

almeno tre anni di esperienza lavorativa documentabile, in relazione al titolo di studio richiesto o dottorato di ricerca;

cittadinanza italiana;

conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti.

A questo link il band completo.

Come partecipare al concorso

È ammessa la candidatura a una sola posizione. La domanda dovrà essere inoltrata in modalità telematica a questo sito entro e non oltre le 11:30 del 24 febbraio 2022. I candidati, inoltre, dovranno essere in possesso di un indirizzo di Posta Certificata (PEC).

(3)