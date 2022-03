Concorso Agenzia delle Entrate a tempo indeterminato: come candidarsi al bando

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un concorso, per l’assunzione a tempo indeterminato, di 100 unità rivolto a funzionari a elevata specializzazione tecnica. Il personale, infatti, verrà destinato per le attività relative a: servizi catastali, cartografici, estimativi e all’osservatorio del mercato immobiliare.

In particolare, chi verrà selezionato potrà svolgere mansioni ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico, può effettuare studi e ricerche. Le sedi sono sparse su tutto il territorio italiano, a eccezione della Valle d’Aosta. Vediamo i requisiti per partecipare al concorso delle Agenzie delle Entrate.

Concorso Agenzie delle Entrate

Per partecipare alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

diploma di laurea in architettura o ingegneria conseguito secondo l’ordinamento di studi o titolo equipollente per legge;

conseguito secondo l’ordinamento di studi o titolo equipollente per legge; laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea;

o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea; iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto.

Il concorso prevede una prova selettiva:

valutazione dei titoli;

prova oggettiva tecnico-professionale;

prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico.

Le modalità, le date di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica utilizzabile saranno pubblicati il giorno 29 aprile 2022, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come presentare la domanda

Per partecipare al concorso sarà necessario inoltrare la domanda per via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre le 23:59 dell’11 aprile 2022. Il candidato dovrà possedere un indirizzo di Posta Certificata (Pec) e inoltrare la documentazione richiesta a: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it (indicando nell’oggetto: trasmettere a Direzione Centrale Risorse umane – Ufficio Selezione del personale).

A questo link il bando completo.

(24)