Concorsi in Sicilia: come candidarsi ai 5 bandi della Regione

Sono 5 i concorsi pubblicati dalla Regione per assumere circa 1.170 nuove unità di personale in tutta la Sicilia. 1.024 posti di lavori a tempo pieno e determinato saranno destinati al potenziamento dei Centri per l’impiego, 100 saranno invece i laureati selezionati per lavorare all’interno dell’Amministrazione regionale e 46 saranno gli agenti scelti, in base agli esiti dei concorsi, per entrare nel Corpo Forestale della Sicilia. I 5 concorsi sono in scadenza il 28 gennaio 2022.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile qui, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Concorsi in Sicilia

Come avevamo già detto, la Regione Siciliana assume 1.170 nuove unità di personale e lo fa tramite cinque concorsi, dal potenziamento dei Centri per l’impiego, alle nuove assunzioni per il Corpo forestale, passando per nuovi posti di lavoro all’interno dell’Amministrazione regionale. I concorsi prevedono prove scritte e colloqui per verificare le capacità richieste.

(18)