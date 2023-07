Concerto di Tiziano Ferro a Messina: attive le bus navette dell’ATM. Tutte le info

Il conto alla rovescia è iniziato: domani, martedì 4 luglio 2023, il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina, e per l’occasione, l’ATM attiverà un servizio di bus navette per consentire di raggiungere in tranquillità il San Filippo. Vediamo tutti i dettagli.

Non sapete come raggiungere lo Stadio San Filippo per il concerto di Tiziano Ferro a Messina? Niente paura, ci ha pensato l’ATM Spa, che ha messo su un servizio di bus navetta potenziato che si occuperà della tratta “Zir-Bivio San Filippo”.

Concerto di Tiziano Ferro a Messina: come funzionano le bus navette di ATM

Per il concerto di Tiziano Ferro a Messina il servizio di bus navette di ATM Messina avrà come capolinea di partenza il Terminal “Zir”, in via Taormina. L’iniziativa consentirà a quanti si recheranno al concerto di Tiziano Ferro di raggiungere lo stadio in tutta comodità. La navetta sarà a disposizione dell’utenza sin dalle ore 10.00; il servizio sarà poi ulteriormente potenziato dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e, per permettere un rapido deflusso dal concerto, anche dalle 23.00 alle 3.00.

Inoltre, ATM Messina ha deciso, in occasione del concerto di Tiziano Ferro allo Stadio San Filippo, di aumentare anche le corse del tram, che sarà in servizio fino alle ore 3.00 del 5 luglio. Oltre alle navette dedicate, è sempre possibile usufruire della linea bus 1 shuttle 100.

Dove acquistare i biglietti per le bus navette di ATM?

Il biglietto per l’utilizzo della bus navetta (andata e ritorno) di ATM Messina, si potrà acquistare negli appositi ticket-point alla Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box ATM e tramite le diverse applicazioni tra cui ATM MovUp, MooneyGo e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro.

