Concerto a Messina per la Festa della Repubblica, Di Stani: «È la Festa di tutti». Il programma

Prefettura, Università, Istituto Antonello e Conservatorio insieme per regalare ai cittadini di Messina una Festa della Repubblica diversa dal solito, che sia fuori dai palazzi istituzionali, accessibile a tutti. Questa l’idea del Prefetto Cosima Di Stani per il 2 giugno 2022. Un evento all’aria aperta, un po’ di musica, nella splendida cornice fornita dal recentemente restaurato cortile dell’Università, e naturalmente un brindisi e una torta. Vediamo il programma completo.

Dopo due anni di covid-19, quest’anno Messina celebra la Festa della Repubblica con tutti i crismi. A presentare il programma, il Prefetto Cosima Di Stani, il Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, il presidente del Conservatorio Corelli, Giuseppe Ministeri e la dirigente scolastica dell’istituto alberghiero Antonello, Laura Tringali. «Vorremmo – ha spiegato il Prefetto – che le celebrazioni del 2 giugno siano una festa per tutti i cittadini, un evento aperto a tutti. Perché la Festa della Repubblica è la festa dei cittadini, non può rimanere chiusa nei palazzi, celebrata solo dalle istituzioni. Credo sia un momento di coesione istituzionale importante».

Sulla stessa lunghezza d’onda, l’intervento del Rettore Salvatore Cuzzocrea: «Ringrazio il Prefetto per averci coinvolti – ha affermato. Credo sia la prima volta a Messina che si faccia una cosa del genere. Un evento di questo tipo lancia un messaggio importante, cioè che la Repubblica è di tutti, così come lo sono le istituzioni e l’Università. Sono al servizio dei cittadini. Ecco, quest’anno le istituzioni fanno un passo indietro e dicono; la Repubblica è di tutti, e si apre alla città».

Dal concerto al brindisi: il programma della Festa della Repubblica a Messina

Ma cosa prevede il programma per la Festa della Repubblica a Messina per il prossimo 2 giugno 2022? «Oltre alla classica deposizione della corona di fiori – ci ha spiegato il Prefetto Di Stani –, e alla consegna delle onorificenze, abbiamo organizzato un concerto nei giardini appena restaurati dell’Università. Al termine del concerto, che durerà circa un’ora, è prevista la degustazione di una torta fatta dagli studenti dell’Istituto Antonello».

Al concerto ha pensato il Conservatorio “Corelli”, che metterà in campo la sua Brass Orchestra, composta da 30 elementi: «Non posso non ringraziare anch’io sentitamente sua eccellenza il Prefetto – ha detto il presidente Ministeri – per aver condiviso quest’idea di tornare a una bella celebrazione come quella della Festa della Repubblica. Non è poca cosa realizzare questo tipo di collaborazione istituzionale. In questi anni ho lavorato per avvicinare il Conservatorio al sistema di cui fa parte, l’Università. Sono felice fare questo concerto nei bellissimi giardini dell’Ateneo. Abbiamo concordato un programma più accattivante possibile per il pubblico. L’obiettivo è portare i cittadini a stare insieme».

La Corelli Brass Ensemble and Percussions suonerà diversi brani, mischiando classico e pop, per incontrare i gusti di un pubblico più vasto. Di seguito il programma completo del concerto:

Il canto degli italiani – M.Novaro/G.Mameli (Arr. Emanuele Celona);

Intrada – Ein’ Feste Burg – M.Lutero (Arr. R. Farr);

Song and dance – P. Sparke;

Ouverture from Nabucco – G. Verdi (Arr. Emanuele Celona);

A tribute to Ennio Morricone – E. Morricone (Arr. Emanuele Celona);

Conquest of paradise – Vangelis (Arr. Emanuele Celona)

Nessun dorma – G. Puccini (Arr. Emanuele Celona)

One moment in time – W.Houston (Arr. Emanuele Celona)

Lord of dance – R. Hardiman (Arr. Emanuele Celona)

Ode to joy – L. V.Beethoven (Arr. Emanuele Celona).

Dulcis in fundo, e qui andiamo sul letterale, una volta terminato il concerto sarà il momento per degustare la torta preparata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Antonello”: «Rientriamo nei canali della normalità che tutti auspichiamo di raggiungere al più presto – ha commentato la dirigente scolastica Laura Tringali. Essere presenti per la suola è un grande onore. Un’occasione come questa dà la possibilità ai ragazzi di sperimentare il sapere, il fare e l’essere. È importante per aiutare i ragazzi a volare alto a superare questo momento di sopimento».

Il programma del 2 giugno 2022

Oltre alla novità del concerto che si svolgerà dalle 19.30 nel cortile dell’Università (accesso da via dei Verdi, dipartimento di Economia), chiaramente per il 76esimo anniversario della Repubblica Italiana a Messina sono previste anche le attività più tradizionali. Ecco il programma completo e gli orari dei vari eventi:

Piazza Unione Europea

h. 10.00 inizio cerimonia

Onori al Prefetto

Alzabandiera dinanzi al Monumento ai Caduti – Deposizione della corona d’alloro

Esecuzione Inno Nazionale a cura della Banda della Brigata Meccanizzata “Aosta”

Lettura del Messaggio del Capo dello Stato

Onori finali

h.19.00 Allocuzione del Prefetto

h.19.05 Consegna Medaglie d’Onore e Diplomi di Onorificenze al Merito della Repubblica

h.19.30 Concerto a cura del Conservatorio Corelli Brass Ensemble and Percussions

h. 20.30 Brindisi alla Repubblica

