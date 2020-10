Commemorazione dei Defunti: pulmini per disabili e anziani al Cimitero Monumentale di Messina

Per tutto il periodo della Commemorazione dei Defunti – da sabato 31 ottobre e fino a lunedì 2 novembre – al Cimitero Monumentale di Messina sono stati predisposti trasporti interni con 12 pulmini.

Dopo la sospensione – da oggi, venerdì 30 ottobre e fino a lunedì 2 novembre – dei pass disabili di accesso con vetture private all’interno del Cimitero, il Comune garantisce un servizio di trasporti per disabili e persone anziane all’interno del Gran Camposanto.

Il servizio, gestito dal personale cimiteriale e dalla Messina Social City, prevede per la Commemorazione dei Defunti 12 pulmini. «La limitazione viaria – dice l’Assessore Minutoli – in queste particolari giornate è necessaria per garantire le opportune condizioni di sicurezza. Saranno effettuati tre percorsi alternativi tra loro al fine di garantire al meglio la distribuzione del servizio per tutto il Cimitero».

I pulmini all’interno del Cimitero di Messina

I 12 pulmini faranno tre percorsi all’interno del Cimitero di Messina:

due percorsi dall’ingresso principale con capolinea “Deposito” – “San Cosimo” e ritorno.

terzo percorso da “San Cosimo alto” con capolinea “Famedio” e ritorno.

Inoltre, si ricorda che l’accesso ai Cimiteri sarà a porte libere dalle ore 8.00 alle 17.00, da oggi – venerdì 30 ottobre – fino al 2 novembre. Necessario l’utilizzo di mascherine per le misure anti-contagio coronavirus.

