Commemorazione Defunti 2025 Messina: orario Gran Camposanto e viabilità

Per la Commemorazione dei Defunti 2025 a Messina, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani rimarranno aperti. L’orario continuato andrà dalle 8 alle 16:30.

L’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli ha dichiarato: «In collaborazione con le Partecipate, i Dipartimenti comunali e le Associazioni di volontariato, sono già state attivate tutte le misure necessarie per garantire decoro, sicurezza e servizi adeguati al Cimitero Monumentale e ai cimiteri suburbani durante le giornate dedicate alla visita dei propri cari».

Per il numero maggiore di visitatori, fino al 3 novembre, alle ditte che svolgono lavoro a qualunque titolo non sarà consentito l’ingresso. Inoltre, nei giorni 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre, sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto a tutte le autovetture private, anche se munite di contrassegno per persone con disabilità. Nei giorni 30 e 31 ottobre e 1° novembre, la ricezione dei cortei funebri e delle salme sarà effettuata dall’ingresso lato Baglio.

Servizi navette Atm

Per la Commemorazione dei Defunti 2025 a Messina, l’Atm, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, metterà a disposizione delle navette gratuite. Le navette faciliteranno gli spostamenti dei cittadini verso i principali cimiteri.

Gran Camposanto: i bus navetta saranno operativi dalle ore 8 alle ore 16, con partenze sia dal terminal Villa Dante che dal parcheggio di interscambio di Bordonaro, con fermata anche in vicolo San Cosimo. La frequenza sarà di circa 10 minuti.

Cimitero di Granatari: sarà attivo un ulteriore servizio navetta con frequenza di 30 minuti, in partenza da via Circuito di Torre Faro (Statua di Padre Pio).

All’interno del Gran Camposanto, nelle giornate del 30 e 31 ottobre, saranno disponibili i pulmini comunali. L’1 e il 2 novembre anche i mezzi della Messina Social City garantiranno il servizio di trasporto interno e l’assistenza alle persone anziane con disabilità.

Proseguono, inoltre, gli interventi manutentivi e di decoro a cura delle società partecipate:

Messinaservizi Bene Comune per la pulizia, il verde e l’abbellimento delle aree;

AMAM S.p.A. per la manutenzione delle fontane e dei punti idrici; i Servizi Cimiteriali comunali per la messa in sicurezza delle zone di cantiere.

Saranno presenti le Associazioni di volontariato di Protezione Civile per il servizio di assistenza all’ingresso principale e agli accessi laterali del Gran Camposanto, nonché per l’accompagnamento degli anziani verso le navette interne. È previsto inoltre un servizio ambulanza presso la porta centrale e la presenza di squadre sanitarie appiedate nella zona lato Palmara.

Domenica 2 novembre, alle ore 11, nel sagrato del Gran Camposanto si terrà la tradizionale Messa per la Commemorazione dei Defunti, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. L’accesso sarà regolato dai volontari del Nucleo diocesano di Protezione Civile.

Commemorazione Defunti 2025 Messina: la viabilità

In occasione della Commemorazione dei defunti 2025 a Messina per le giornate di oggi, giovedì 30 ottobre, domani, venerdì 31 ottobre, sabato 1 novembre e domenica 2 novembre, sono previsti provvedimenti viabili per la regolamentazione della sosta e della circolazione nelle strade adiacenti il Cimitero monumentale di Messina.

Pertanto, nei giorni 1 e 2 novembre 2025, dalle ore 7 alle 18, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati della carreggiata di via del Santo dal n. 36 al n. 68; il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in via del Santo, lato monte della carreggiata, dal n. 328 fino al ponte FF.SS. Poi ancora: il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in via Catania per un tratto di 20 metri a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto (lasciando la fruibilità degli esistenti stalli di sosta a servizio dei veicoli di persone con disabilità). Interdetto inoltre sulla via Comunale Santo il transito veicolare ai mezzi provenienti dal viale Gazzi, fatta eccezione per gli autobus navetta dell’A.T.M., dei veicoli dei residenti, delle Forze di Polizia e di pronto soccorso.

Ulteriori divieti di transito

Oggi, giovedì 30, domani, venerdì 31, sabato 1 e domenica 2 novembre, dalle 7 alle 18, sono istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati di vicolo San Cosimo.

Il divieto di transito in vicolo San Cosimo (con collocazione di transenne e segnaletica stradale), consentendo la circolazione ai veicoli di Forze di Polizia e pronto soccorso. Accesso ai residenti, Enel che devono effettuare eventuali interventi urgenti di manutenzione.

Poi ancora: veicoli adibiti a taxi, autorizzati muniti di apposito contrassegno e agli autobus di A.T.M., di dimensioni ridotte, con lunghezze inferiori ad 8 metri.

Vigerà, infine, domenica 2 novembre, dalle 7 sino alle 19, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in via Catania per un tratto di 100 metri a nord rispetto all’ingresso principale del Gran Camposanto (lasciando la fruibilità degli esistenti stalli di sosta a servizio dei veicoli di persone con disabilità). Questo, al fine di consentire le attività interne del Gran Camposanto e la sosta delle autorità che interverranno per la celebrazione eucaristica prevista nel piazzale di ingresso del Gran Camposanto.

(23)