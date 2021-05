Colonnine per la riparazione delle bici, per una Messina a misura di ciclista

Installare a Messina delle colonnine per la riparazione delle bici e la ricarica di quelle elettriche: è questa la proposta presentata dal consigliere della V Circoscrizione, Gabriele Rossellini (M5S), all’Amministrazione De Luca per incentivare una mobilità eco-sostenibile e fare un passo avanti verso una città più «innovativa e smart».

Il consigliere della V Municipalità, Gabriele Rossellini, guarda oltre lo Stretto e trae spunto da quanto fatto in altre città per rinnovare Messina. L’idea messa sul tavolo della Giunta, come si anticipava, è quella di installare delle colonnine per la riparazione delle bici, comprensive di ricarica per quelle elettriche, magari sfruttando gli incentivi e i contributi a disposizione per questo tipo di iniziativa. «La complementarietà con gli altri prodotti per lo sviluppo del cicloturismo – spiega il Consigliere – fa in modo che alcuni comuni finanzino con misure dedicate non solo l’acquisto di e-bike ma anche l’installazione di colonnine per la ricarica delle bici».

«Esistono – chiarisce –diverse tipologie di colonnine per la riparazione delle biciclette, dai modelli più semplici che prevedono la sola possibilità di fare piccole riparazioni alle bici, ai modelli con pompe per il gonfiaggio degli pneumatici fino ad arrivare a soluzioni con prese elettriche per ricaricare le e-bike. Dopo aver posizionato la bicicletta sui bracci della colonnina è possibile intervenire con la riparazione attraverso il proprio multitool (indispensabile per ogni uscita), oppure utilizzare i vari utensili disponibili all’interno del corpo centrale della colonnina».

«Spero – conclude Rossellini – che l’Amministrazione colga l’occasione e si impegni per la realizzazione di questi supporti, dando un segno di civiltà e un supporto utile a chi si sposta in bici in città».

(23)