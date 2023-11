Colletta Alimentare 2023 in Sicilia: tutti i supermercati dove donare a Messina

Torna sabato 18 novembre 2023 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: anche in Sicilia sarà possibile fare la spesa per chi è meno fortunato. Vediamo quali sono i 30 supermercati aderenti all’iniziativa a Messina e quali sono gli alimenti maggiormente richiesti.

Lo avevamo già annunciato nei giorni scorsi: sabato 18 novembre 2023 torna per la sua 27esima edizione la Giornata della colletta alimentare che, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare. L’iniziativa coinvolgerà in Sicilia 12mila volontari e 1140 supermercati. A lanciare l’iniziativa sull’Isola, il presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV, Pietro Maugeri: «Rispondere al bisogno dell’altro offrendo un aiuto a chi è in difficoltà e soddisfare, così, il bisogno di significato che c’è in ciascuno di noi».

I volontari in pettorina arancione saranno presenti anche in 30 supermercati di Messina e forniranno ai clienti tutte le indicazioni utili su cosa donare.

Colletta Banco Alimentare 2023: i supermercati dove donare a Messina

Di seguito, l‘elenco dei 30 supermercati di Messina in cui sarà possibile donare per la Colletta Alimentare sabato 18 novembre 2023:

Ard Discount – Via Giuseppe La Farina, 291 Ard Discount – Largo Seggiola, 46 Ard Discount – Via Nazionale, 83 Ard Discount – Via Maregrosso, Snc Ard Discount – S.S. 114 Km 5,200 Pistunina, Snc Conad – Via Ugo Bassi, Isolato 157, 87 Conad Superstore – Viale Giostra Sn, Contrada San Michele, Snc Coop – Piazza XX Settembre, Snc Coop – Via Circuito, Snc Deco’ Maxistore – Viale S. Martino Is. 101, 98123 Messina Me, Italy, Snc Deco’ Maxistore – Viale Regina Elena, 249 Deco’ Supermercati – Via Palmara, Snc Despar – Via Carlo Botta, 3 Eurospar – Viale Regina Margherita, Snc Eurospar – Viale Annunziata C. Orchidea, 110 Eurospin – SS 114 Orientale Sicula, Km 5, 9 Famila Superstore – Via U, Bonino 1 – 98124 – Messina, 1 Famila Superstore – Via La Farina 237 – Messina, 237 Famila Superstore – Via Nazionale 323 – Mili Marina Interspar – Viale F. Stagno D’alcontres, 25 Lidl – Via Adolfo Celi Ss114, Km 4+400, 98145 Messina Me, Italy Magazzino Messina Centro – Sede Magazzino Banco Messina, Snc Max Supermercati – Via Nazionale 121 – Santa Margherita 98135, 121 Max Supermercati – Via San Giovanni Bosco, 3 Md – Via Curcuruto (Trav, Viale Giostra) Md – Via S. Leonardi Md – Via Manzoni, 7-9 Md – Piazza Grisafulli Md – S.S. 114 Km 12, Snc Md – Via Dgli Orti

Cosa donare

La Colletta Alimentare prevede la donazione di alimenti che possano essere ben conservati, compresi quelli per i più piccoli. Gli alimenti di cui c’è più bisogno quest’anno, segnala Banco Alimentare della Sicilia OdV, sono:

olio, verdure o legumi in scatola,

polpa o passata di pomodoro,

tonno o carne in scatola,

alimenti per l’infanzia.

A chi andranno le donazioni

Gli alimenti donati nel corso della Giornata della Colletta Alimentare saranno distribuiti alle 724 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare della Sicilia ODV – mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, e così via –, che sostengono quotidianamente circa 284.000 persone.

