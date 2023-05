Club Med offre lavoro: come partecipare al Recruiting Day di Cefalù

Club Med, che si occupa di turismo e vacanze in tutto il mondo, offre lavoro: la nota azienda francese, infatti, cerca personale da inserire all’interno dei suoi resort per la stagione estiva che sta per arrivare. In Sicilia, i Recruiting Days si svolgeranno a Cefalù. Vediamo le figure richieste e come candidarsi.

Ecco le figure richieste:

Sous chef di partita

Chef di partita

Demi chef di partita

Commis di cucina

Addetti alle pulizie

Camerieri di sala

Bartender

Assistenti all’infanzia

Addetti alle vendite in Boutique

Reception

Tecnici manutentori

Istruttori sport

Per candidarsi è possibile iscriversi al Recruiting Day compilando il modulo online. I colloqui si svolgeranno al Club Med di Cefalù, località Santa Lucia nei seguenti giorni e orari:

9 maggio, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00;

10 maggio, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo mail: infolavoro@clubmed.com.

(1)