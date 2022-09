ClioMakeUp apre il suo Store in OVS a Messina: «Crediamo tantissimo nella potenza del Sud»

Lunghe file ma tanto entusiasmo. Questa l’atmosfera che si respira l’ultimo pomeriggio di settembre a Piazza Cairoli, dove si sono ritrovati i fan di ClioMakeUp, la celebre makeup artist arrivata a Messina per l’inaugurazione del terzo Experience Store d’Italia, all’interno di OVS. È proprio qui che abbiamo incontrato Clio Zammatteo, che ci ha raccontato come da un video su Youtube pubblicato nel 2008 è riuscita a diventare un’imprenditrice di successo, che ha scelto di puntare sul Sud e sulla Sicilia.

«La linea makeup è nata nel 2017 – racconta Clio ai microfoni di Normanno – però inizialmente eravamo solo online. Poi abbiamo aperto il nostro primo PopUp a Milano per un mese: un esperimento che ha funzionato quindi, negli anni successivi, abbiamo iniziato ad aprire dei negozi nostri. Ma essendo “piccolini” (non abbiamo investitori), abbiamo fatto le cose con cautela. Ci siamo guardati attorno e, tra tutti i possibili partner, abbiamo trovato una sintonia con OVS. Un match perfetto perché loro ci offrivano la possibilità di aprire questa bomboniera all’interno dei loro store e l’idea è quella di continuare questa partnership».

Su 3 Experience Store aperti fino ad oggi in Italia, Clio Zammatteo ha voluto che 2 fossero al Sud. Una scelta non scontata e che ci motiva così: «Era da tanto che guardavamo alla Sicilia ma non eravamo mai riusciti ad arrivarci. Il covid, poi, aveva frenato tutto. Noi crediamo tantissimo nella potenza del Sud. Sappiamo che abbiamo tantissimi acquirenti e tantissime persone che vogliono bene a me e al nostro brand da Roma in giù. Quando abbiamo aperto uno degli ultimi PopUp, quello a Bari, ho detto che dovevamo andare più al Sud e arrivare in Sicilia».

Quello di ClioMakeup è, quindi, un percorso imprenditoriale ricco di successi ma, come in tutte le imprese, trasformare le idee in realtà comporta anche fare i conti con degli step più difficili. «Aver deciso di fare tutto da soli, senza avere investimenti esterni – ci spiega Clio – sicuramente ha rallentato le cose e ci ha portato ad avere dei momenti anche dove abbiamo avuto dei dubbi. Ci siamo chiesti anche se era giusto continuare, perché vedevamo competitor fare cose più in grande. Secondo me, però, è stata la scelta giusta perché, nonostante il mio brand sia ancora “piccolino”, ogni anno è una soddisfazione in più. Poter dire di aver fatto veramente tutto da soli, perché alla fine siamo io, mia cognata e mio marito, sono in pochi a poterlo dire».

Mentre intervistiamo Clio, nei suoi occhi si vede tutta la passione e la determinazione che mette nel suo progetto imprenditoriale, per il quale è ancora lontana la parole “fine”. «Il mio obiettivo è riuscire a raggiungere più punti possibile in Italia e, contemporaneamente, espandere la mia linea. Siamo partiti con 12 rossetti e adesso abbiamo quasi tutta la linea completa. La parte più bella del mio lavoro è proprio poter sperimentare e creare nuovi prodotti. Poterli poi proporre alle persone e farglieli toccare con mano è proprio l’obiettivo finale».

Dal 2008, anno del suo primo video su Youtube, ad oggi, Clio ha fatto tanta strada, raggiungendo traguardi importanti. Ma quando le chiediamo se ha ancora un sogno del cassetto ci risponde così: «Bisogna sempre avere un sogno nel cassetto. Se tutti i nostri sogni fossero già realizzati non varrebbe neanche la pena vivere. Io adesso uno di quelli più grandi l’ho realizzato. Quando nel 2008 ho iniziato a studiare makeup dicevo che “il mio sogno è realizzare la mia linea”. Adesso è poterla portare a sempre più persone possibili e riuscire a renderle felici, perché è quello per cui creo i miei prodotti».

Prima di lasciare l’inaugurazione dell’Experience Store di Clio Zammatteo a Messina, abbiamo chiesto ad Elena Midolo – CEO di ClioMakeUp – quali sono stati gli step che hanno consentito di trasformare una Youtuber e makeup artist in una vera imprenditrice.

ClioMakeUp Experience Store a Messina: dal concept alla realtà

Il ClioMakeUp Experience Store di Messina si sviluppa su una superficie di circa trenta metri quadri. Format e concept, in continuità con Napoli e Parma, prendono ispirazione dall’armonia delle forme presenti in natura, con linee morbide, fluide ed imperfette. La disposizione degli arredi e la loro conformazione accolgono e invitano a giocare con i prodotti. La finitura materica rosa pastello, variante del colore pantone signature del brand ClioMakeUp, è il tocco distintivo del corner.

