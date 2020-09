Cioccolatieri di Messina a rapporto! Aperte le iscrizioni a Eurochocolate 2020

Cioccolatieri di tutta Messina unitevi! Dal 16 al 25 ottobre a Perugia arriva Eurochocolate 2020, il Festival Internazionale del Cioccolato, e Unioncamere Sicilia aspetta le adesioni dei messinesi, produttori di cioccolato ma anche di vini liquorosi, per esempio.

All’interno dell’evento gastronomico, infatti, è prevista la partecipazione di uno stand anche per le imprese della Sicilia. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 28 settembre 2020. Come candidarsi.

Sweet Sicilia – da Messina all’Eurochocolate 2020

Unioncamere Sicilia – in rappresentanza di tutte le Camere di Commercio della Regione – sarà presente a Perugia, in occasione dell’Eurochocolate 2020, con lo stand Sweet Sicilia.

La partecipazione all’evento è rivolta solo ed esclusivamente alle imprese presenti nel territorio della Regione Siciliana e a Messina nello specifico che producono e commercializzano i seguenti prodotti:

Malvasia

Passito

Moscato

Vini liquorosi

Vini dolci e secchi

Vendemmia tardiva,

Cioccolato di Modica

Pistacchio di Bronte

Mandorla di Avola

Carrubba

Arancia candita

Gelato al passito

La partecipazione alla manifestazione è gratuita e non è prevista quota di compartecipazione alle spese. Qualora le imprese vorranno partecipare personalmente, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a loro carico.

Eurochocolate – il Festival del Cioccolato

Eurochocolate è un Festival annuale dedicato alla cultura del cioccolato, che si svolge a Perugia nel mese di ottobre. Creata dall’architetto Eugenio Guarducci nel 1994, la manifestazione è un appuntamento dedicato alla tradizione cioccolatiera italiana e internazionale.

Attraverso la sezione speciale Eurochocolate World, la manifestazione riunisce i paesi produttori di cacao, che presentano nella Rocca Paolina i propri usi, costumi, tradizioni e prodotti tipici a base di cacao.

La manifestazione gode dell’alto patrocinio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del supporto e patrocinio della International Cocoa Organization (ICCO), la principale organizzazione mondiale con sede a Londra dei produttori di cacao, dei trasformatori del cioccolato e dei consumatori finali.

Informazioni utili

Le aziende di Messina che intendono partecipare all’Eurochocolate 2020 dovranno comunicare la propria adesione entro il 28 settembre 2020 inviando una e-mail all’indirizzo: aziendaspeciale@me.camcom.it

Per informazioni e per gli aspetti organizzativi e logistici, contattare il numero 090/7772283.

