Cinque isole minori chiuse in un abbraccio: il progetto di Veronica Crocitti per raccontare la Sicilia

Un viaggio tra le isole minori della Sicilia per raccontare la Trinacria attraverso i social e promuovere il turismo di prossimità: è questo il nuovo progetto “Un abbraccio di Sicilia” di Veronica Crocitti, 32enne, giornalista e travel blogger di Messina, in partenza proprio in queste ore.

Già ideatrice di “Sicilia in 500” e “Sicilia DeGusto: il Cammino di Bacco”, Veronica Crocitti cura un blog di viaggi, Scorci di mondo e, dopo mesi di lockdown, ha ripreso a viaggiare. Tra le prime tappe della ripartenza non poteva mancare la sua terra d’origine, la Sicilia, che ha deciso di esplorare e mostrare attraverso un viaggio di un mese tra cinque delle più belle e autentiche isole minori sparse sul territorio.

«L’idea di “Un abbraccio di Sicilia” – racconta Veronica – nasce dalla volontà di sostenere, ognuno secondo le proprie modalità ed i propri mezzi, il turismo italiano duramente provato dal periodo di lockdown».

L’itinerario di viaggio, che verrà raccontato attraverso parole, immagini e sensazioni, comprende cinque isole dal fascino senza tempo: Ustica, Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Filicudi: «Ho scelto di ripartire dalla mia Sicilia – ha aggiunto Veronica Crocitti – perché è qui che vivo ed è qui che voglio ricominciare a raccontare i miei scorci di mondo. Perché “un abbraccio”? Perché se prendete in mano una cartina geografica ed unite le isole che saranno le tappe dell’itinerario, vi renderete conto che formano, idealmente, un vero e proprio abbraccio».

Il progetto potrà essere seguito su tutti i canali social attraverso l’hashtag #UnAbbraccioDiSicilia ed ha come partner: Birra dei Vespri, Daniè Made in Sicily, Visit Ustica, Liberty Lines, Ciprea Escursioni, Hub Turistico Lampedusa, Lampedusa Today, DAT – Danish Air Transport, Parco dei Sesi di Pantelleria, Ente Parco di Pantelleria, Hotel Phenicusa e Ristorante La Terrazza del Phenicusa di Filicudi.

(Foto © Scorci di mondo)

