Chocomoments Messina: il cioccolato arriva nella nuova isola pedonale dal 13 al 16 novembre

La Città dello Stretto è pronta ad accogliere la sesta edizione di Chocomoments Messina. La manifestazione è dedicata al cioccolato artigianale e animerà la nuova isola pedonale di Viale San Martino con profumi, degustazioni, laboratori e spettacoli per tutte le età da giovedì 13 a domenica 16 novembre.

Si tratta di un’edizione simbolica: la prima grande iniziativa ospitata nel nuovo asse pedonale dopo gli interventi di riqualificazione, che hanno ridisegnato uno dei luoghi più rappresentativi della città, restituendolo alla fruizione pubblica e al commercio locale.

Chocomoments Messina: non solo cioccolato

Organizzata da Chocomoments in collaborazione con Radio Amore e Blueseainsicily e patrocinata dal Comune di Messina, la kermesse porterà nel cuore cittadino laboratori creativi, la Fabbrica del Cioccolato a cielo aperto, show cooking dei maestri cioccolatieri e momenti di intrattenimento dedicati alle famiglie.

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «invitiamo tutti i messinesi e i turisti presenti in città attesi a partecipare a questo evento. Chocomoments Messina coniuga eccellenza artigianale, divertimento per famiglie, promozione urbana e rigenerazione del centro cittadino. Questa edizione, inoltre, sancisce l’apertura della nuova isola pedonale di Viale San Martino. È simbolo di una Messina che cresce, si apre agli eventi e valorizza i suoi spazi urbani restituendoli alla comunità. Il nostro obiettivo è creare luoghi vissuti e attrattivi, dove la città ritrovi il piacere di incontrarsi e condividere esperienze di qualità».

L’Assessore alle Attività Produttive e ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro ha aggiunto: «siamo felici di patrocinare e sostenere un evento che, ormai appuntamento consolidato nel calendario cittadino, rappresenta un forte elemento di richiamo e promozione del tessuto commerciale del centro. Un modo concreto – e goloso – per vivere la nuova isola pedonale di Viale San Martino, celebrare la riqualificazione urbana e contribuire a dare slancio economico e attrattivo al cuore di Messina. La nostra città merita eventi che producano valore, socialità e movimento economico per le attività del territorio».

Divertimento e intrattenimento per tutti

Per quattro giorni, il Viale San Martino ospiterà laboratori creativi per bambini, animazione con mascotte, show cooking tematici e l’attesissima Fabbrica del Cioccolato. Tra gli appuntamenti di punta:

la realizzazione dal vivo della maxi-tavoletta da Guinness di 15 metri,

la degustazione gratuita,

i mini-corsi di pralineria per adulti e il laboratorio ChocoBaby aperto ogni pomeriggio a partire dalle ore 15.30.

Inoltre, spazio anche allo sport, con momenti di premiazione dedicati a realtà sportive cittadine.

