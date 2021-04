Chiusure e parzializzazioni sulla tangenziale di Messina: al via i lavori nelle gallerie

Al via i lavori di messa in sicurezza delle gallerie di competenza del CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) sulla tangenziale di Messina. Dopo il dossier Migliorino sulle condizioni delle autostrade siciliane, ed in particolare della A18 Messina-Catania e della A20 Messina-Palermo, proseguono le verifiche lungo la rete autostradale ed i conseguenti interventi di messa in sicurezza.

Lavori nelle gallerie della tangenziale di Messina: parzializzazioni e chiusure

I lavori di messa in sicurezza inizieranno da oggi, martedì 27 aprile, e riguarderanno le seguenti gallerie: S. Giovanni, Perara, Baglio (in direzione Palermo), Telegrafo (in direzione Messina), Scaletta Zanclea, Piano Cuturi, Taormina e Capo Pietra (in direzione Messina).

Dal 27 aprile al 29 maggio , sulla tangenziale di Messina si procederà alla parzializzazione delle carreggiate in entrambe le direzioni, tra il km. 4,050 e il km. 6,600;

Dalle ore 12.00 del 3 maggio fino al 14 maggio, lo stesso tratto sarà invece chiuso al transito, ma solo nella carreggiata di valle (in direzione Palermo) e pertanto il traffico sarà deviato sulla carreggiata di monte (direzione Catania) dove vigerà il doppio senso di circolazione;

Dalle ore 12.00 del 3 maggio sino al 14 maggio, rimarrà chiusa la rampa di accesso in autostrada in direzione Palermo dello svincolo di Gazzi.

«Le indagini strutturali – spiegano dal CAS – vengono effettuate tramite l’utilizzo di georadar, lo strumento che con le onde elettromagnetiche indaga la natura delle strutture rivelandone anche le eventuali criticità all’interno nascoste alla vista. I riscontri tecnico scientifici sugli stati di usura e pericolosità di ogni singola galleria hanno già permesso di programmare, e in parte anche già realizzare, gli interventi più idonei in ordine di priorità sulla dei singoli casi riscontrati».

