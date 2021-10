«La chiusura è temporanea»: la precisazione di Poste Italiane sull’ufficio postale di Torre Faro

Nessuna cessazione dell’attività per l’ufficio postale di Torre Faro. Negli scorsi giorni infatti, come denunciato anche da alcuni esponenti politici, era stata comunicata la chiusura definitiva dell’edificio delle Poste sito in Via Nuova a Torre Faro. Poste Italiane ha però smentito la notizia, parlando invece di una semplice «chiusura temporanea» del locale.

L’ufficio riprenderà dunque le attività, ma in un’altra struttura. Il trasferimento è già stato comunicato al Comune di Messina. Ecco il comunicato completo:

«In riferimento alla notizia sulla chiusura dell’ufficio postale di Torre Faro, Poste Italiane informa che la sede della frazione di Messina è oggetto di chiusura temporanea, e non di soppressione come erroneamente ipotizzato, a causa della cessata locazione dei locali ospitanti. Tale intervento è stato comunicato anticipatamente con una lettera indirizzata al Comune di Messina e attraverso un avviso al pubblico esposto all’esterno della sede di via Nuova 2 a partire dallo scorso 1 settembre.

Come anticipato, si conferma che l’ufficio postale sarà trasferito presso nuovi locali in fase di individuazione. Nel frattempo, per tutte le operazioni postali e finanziarie i residenti della frazione di Torre Faro possono rivolgersi alla vicina sede di Ganzirri sita in via Lago 15, dotata di ATM Postamat fruibile h24, potenziata per l’occasione con uno sportello dedicato e orari di apertura giornalieri dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35».

