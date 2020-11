Chiuso lo svincolo di Villafranca fino alle 20 per chi arriva da Messina

Rimarrà chiuso fino alle 20 di oggi – mercoledì 4 novembre – lo svincolo autostradale di Villafranca Tirrena per i veicoli provenienti da Messina. La rampa è stata chiusa per interventi di manutenzione.

«Nell’ambito della programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione – scrive il CAS – dell’intero tratto autostradale A20 Messina Palermo, i tecnici incaricati dal Consorzio Autostrade Siciliane sono oggi impegnati nel ripristino delle condizioni ottimali della rampa in uscita dello svincolo di Villafranca Tirrena. È pertanto interdetto al transito lo svincolo per i veicoli provenienti da Messina sino alle ore 20.00».

Tutte le strade portano a Villafranca

Svincolo di Villafranca chiuso, strada che trovi. Per arrivare a Villafranca ci sono altre 3 percorsi alternativi:

Strada Provinciale 50bis Dinnamare : dalla Strada statale 113 Settentrionale Sicula alla frazione Serro, di Villafranca Tirrena.

: dalla Strada statale 113 Settentrionale Sicula alla frazione Serro, di Villafranca Tirrena. Strada Provinciale 51 Salice : dalla Strada statale 113 Settentrionale Sicula alla SP50.

: dalla Strada statale 113 Settentrionale Sicula alla SP50. Strada Statale 113

(21)