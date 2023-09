Che tempo farà a Messina nei prossimi giorni: le previsioni meteo

Per non rovinare i programmi del weekend, considerando le nuvole grigie degli ultimi giorni, meglio dare uno sguardo alle previsioni meteo a Messina. Secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana dovrebbe piovere: «Precipitazioni – si legge nella nota –, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sui settori orientali. Venti forti dai quadranti settentrionali su versanti ionici. Per quanto riguarda il mare, sarà molto mosso lo Stretto di Messina e lo Ionio meridionale».

Meteo Messina

Anche secondo i siti specializzati oggi, giovedì 7 settembre, dovrebbe arrivare una pioggia debole, con nuvolosità sparsa soprattutto al mattino; temperature in calo che oscillano tra i 23° e i 26°C; il vento soffia moderatamente da nord-nord est. La giornata di venerdì 8 settembre si presenterà più o meno allo stesso modo, con pioggia di debole intensità, temperature il leggero aumento che andranno dai 24° ai 28°C. I venti continueranno a essere moderati, soffiando da nord-nord est. Si prevede un miglioramento per la giornata di sabato 9 settembre; il cielo di Messina si presenterà con poche nubi al mattino; le temperature andranno dai 23° ai 30°C.

Più in generale, nelle prossime ore, le regioni del Sud saranno colpite da forti venti, piogge intense e temporali. «Sotto osservazione – scrive ilMeteo.it – saranno in particolare la Calabria ionica, parte della Sicilia, specie i settori più settentrionali e l’angolo sudorientale dell’Isola così come la Basilicata. Sono previste piogge, venti forti, locali temporali anche di forte intensità senza escludere la possibilità di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Nel pomeriggio qualche piovasco potrebbe bagnare pure l’area più settentrionale della Puglia». Nel dubbio, meglio portare l’ombrello e indossare scarpe chiuse.

A questo link il bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana.

(20)