Che tempo fa a Messina: allerta meteo, vento e pioggia

Vi siete svegliati pensando fosse primavera e invece è solo un altro giorno di questo novembre lunghissimo? Scherzi a parte, il meteo sembra non voler accontentare le nostre richieste di sole e caldo: a Messina previste fino a martedì 18 aprile pioggia e raffiche di vento. Fino alle mezzanotte di oggi, invece, allerta meteo gialla.

Secondo il bollettino della Protezione Civile regionale le precipitazioni saranno da sparse a diffuse sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I venti saranno localmente forti dai quadranti settentrionali, ma in attenuazione. I mari, infine, saranno molto mossi: in modo particolare, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Messina e lo Ionio meridionale.

A questo link il bollettino completo.

Meteo Messina: le previsioni per la settimana

I siti specializzati parlano di «una circolazione di bassa pressione che continuerà a interessare il bacino del Mediterraneo». Nello specifico, a Messina continuerà a piovere almeno fino a domani, martedì 18. Le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 14° gradi. Temperature in aumento a partire da giovedì 20 aprile: tra i 12 e i 17°. In attesa delle belle giornate non dimenticate l’ombrello ed evitate le zone particolarmente in pendenza.

