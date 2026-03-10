Normanno

CESV Messina: i progetti per il Servizio Civile 2026. Come candidarsi entro l’8 aprile

6' min di lettura

Il CESV di Messina è promotore o partner di quattro progetti che fanno parte di due programmi del bando del Servizio Civile Universale. Questi progetti mettono a disposizione un totale di 26 posti disponibili. Le candidature per i giovani dovranno avere luogo entro le ore 14:00 di giorno 8 aprile.

I progetti del CESV Messina per il Servizio Civile

Per il programma Diritti in Rete “Giovani e Volontariato per Comunità Inclusive” il progetto “ Ri-generazioni Civiche” si propone di promuovere il protagonismo giovanile e rafforzare il tessuto sociale del territorio metropolitano di Messina. Come? Attraverso azioni concrete di cittadinanza attiva, educazione civica e rigenerazione attivando percorsi educativi, momenti di confronto pubblico e attività di partecipazione.

Le sedi in cui si svolgeranno le attività sono due: Messina (Via Salita Cappuccini n. 31) e Milazzo (Via San Marco n. 154, adiacente Chiesa San Marco).

I posti a disposizione sono quattro. I giovani in servizio civile saranno sempre affiancati dallo staff associativo. Saranno impegnati in attività di scouting e sostegno alle esperienze locali  (mappatura dei gruppi di giovani attivi sul territorio, organizzazione e realizzazione delle assemblee pubbliche, logistica, accoglienza e supporto alla partecipazione), costruzione di reti (incontri con gli stakeholders istituzionali, eventi educativi, attività sul campo nelle scuole e nella comunità), campaigning (partecipazione alle campagne di comunicazione su buone pratiche, tra testi, video e foto).

La cura come connessione

È riferito al programma Inclusivity & Diversity Plan il progetto “Connessioni di cura – Accesso, Assistenza e Inclusione nei Nebrodi” che ha l’obiettivo di contribuire a garantire il diritto alla salute attraverso l’accesso equo e continuo ai servizi sanitari per le persone ammalate e non autosufficienti nei comuni montani e rurali dei Nebrodi, attivando un servizio di trasporto protetto e assistenza sociosanitaria.

In questo caso sono 6 i posti disponibili. Le due sedi sono: Associazione Siciliana Leucemia, Via Puglie, Sant’Agata di Militello, e AssoMe, Piazza Umberto I, Ficarra.

Per l’Associazione Siciliana Leucemia i volontari SCU saranno impegnati in attività quali:

  • trasporto sanitario protetto;
  • campagne di sensibilizzazione sulla tipizzazione del midollo e sulla donazione;
  • supporto al personale sanitario e specialistico durante le giornate informative;
  • campagne di fundraising;
  • attività di segreteria.

Per AssoMe i volontari SCU saranno impegnati, in affiancamento e sotto la supervisione delle figure professionali dell’ente. Saranno impegnati in attività di supporto alla formazione inclusiva, animazione socio-culturale, orientamento e supporto alla transizione scuola-lavoro, promozione e networking.

Inclusione e diritti

Afferente al programma Inclusivity & Diversity Plan anche il progetto “Inclusione, Diritti ed Empowerment per combattere le fragilità” che promuove un modello territoriale di inclusione sociale integrata e sostenibile, capace di migliorare il benessere, l’autonomia e l’esercizio dei diritti delle persone con disabilità psichica e/o motoria, delle loro famiglie e dei cittadini in condizione di esclusione dai servizi, nel territorio della città di Messina. Come? Attraverso azioni coordinate di riabilitazione socioeducativa, empowerment individuale, orientamento informativo e rafforzamento della rete di prossimità.

Otto i posti disponibili e due le sedi, entrambe a Messina: Associazione 7000 (Via Monsignor Gaetano Grano 3) e CESV (Via Salita Cappuccini 31).

Per 6 giovani in SCU si tratterà di svolgere attività di affiancamento agli educatori nei laboratori di musicoterapia, arteterapia visiva, manuali, didattica, cucito, informatica e giardinaggio, partecipare alle attività con gli utenti (adulti con disabilità psichica), supportare le attività motorie, cognitive e socializzanti e l’orientamento lavorativo e ai tirocini. Inoltre: accompagnare gli utenti ai tirocini e a visite guidate, trekking urbano, escursioni, collaborare alla raccolta dati e alla preparazione dei materiali.

Gli altri 2 giovani saranno impegnati nello Sportello Informativo in attività di back e front, nella preparazione del materiale informativo (brochure e locandine), nella raccolta e organizzazione della documentazione (leggi/bandi e opportunità lavorative); nella gestione del sito e delle pagine social. Avranno anche il compito di accogliere l’utenza, presentare le attività del progetto e costruire un primo spazio di ascolto.

L’ultimo progetto del CESV Messina del Servizio Civile

“Oltre le Barriere – Percorsi per l’Inclusione e l’Autonomia” si intitola l’ultimo progetto, anch’esso relativo al programma Inclusivity & Diversity Plan. Il progetto risponde alle fragilità educative, sociali e relazionali di minori con BES e DSA, giovani adulti con disabilità, famiglie vulnerabili e anziani soli, promuovendo percorsi strutturati di inclusione, autonomia e partecipazione attiva.

Tre le sedi in cui si svolgeranno le attività, tutte a Messina: Hic Et Nunc Csv (Forte Petrazza), Ninnilab (Via Catania 497) e CESV (Salita Cappuccini 31). Otto i posti disponibili per i volontari che saranno coinvolti nella co- progettazione e realizzazione di attività laboratoriali e formative, nella gestione degli spazi associativi e delle attività educative, nel supporto organizzativo e logistico agli eventi culturali, nella comunicazione e promozione delle iniziative e nell’affiancamento di minori e adulti in situazione di svantaggio.

Le attività comprenderanno l’organizzazione e l’animazione di laboratori manuali, espressivi, teatrali e ambientali, il sostegno scolastico, il supporto alle esperienze di agricoltura sociale e orto didattico, la preparazione dei materiali, la documentazione dei percorsi (foto, video, diario di bordo) e la collaborazione alla realizzazione di eventi conclusivi, mostre e momenti pubblici. I volontari parteciperanno inoltre alle attività di accoglienza, alla gestione delle famiglie e degli utenti e al supporto organizzativo degli organi associativi.

Come candidarsi ai progetti

Il CESV ha attivato uno speciale Sportello Informativo su tutti i progetti del Servizio Civile Universale 2026-2027. Lo sportello è già operativo con l’assistenza di giovani volontari.

Per candidarsi, infatti, occorre seguire una procedura centralizzata a livello nazionale. Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026. Lo staff CESV è a disposizione di tutti gli interessati per affiancarli nei diversi momenti, dalla selezione del progetto sino alla compilazione dei format per candidarsi.

