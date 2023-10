CESV Messina, giornata di studi tra terzo settore e pubblica amministrazione

Sabato 21 ottobre al Parco Horcynus Orca una giornata di studi promossa dal Centro Servizi per il Volontariato – CESV di Messina dedicata alle “Nuove forme della collaborazione tra Enti di Terzo Settore e Pubblica Amministrazione”.

«Dal Codice del Terzo Settore alla sentenza della Corte costituzionale 131 del 2020 – spiega Santi Mondello, Presidente del CESV – si è avviata una nuova stagione. Co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento si affermano come istituti che orientano i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed Enti di Terzo Settore, non solo nell’ambio delle politiche di welfare, nell’ottica della collaborazione che chiama a raccolta le migliori risorse del territorio per rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario proporre una riflessione di alto livello su questo tema».

La giornata di studi del CESV Messina

«Sperimentazioni in questi ambiti – ha detto il direttore del CESV di Messina, Rosario Ceraolo, che coordinerà i lavori del 21 ottobre – si registrano anche in Sicilia, soprattutto in quei Comuni le cui Amministrazioni si sono dotate di Regolamenti per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni, attivando così Patti di collaborazione tra cittadini, enti e soggetti pubblici. Anche nel territorio messinese diverse sono le iniziative ed alcune di queste saranno raccontate nell’ambito della giornata di studio».

La giornata di studi del CESV Messina inizierà alle 09.30, in programma dopo i saluti istituzionali di: Santi Mondello, Presidente CESV Messina ETS, Federico Basile, Sindaco di Messina, Vito Puccio, Presidente Organismo Territoriale di Controllo della Sicilia, anche la relazione di Luca Gori dell’Università Sant’Anna di Pisa, tra i maggiori esperti nella normativa sul terzo settore.

Seguiranno le esperienze a confronto di Alessandra Calafiore, Assessora ai Servizi sociali Comune di Messina (“I percorsi di co–progettazione del Comune di Messina”), Nino Letizia del Comitato Teatro allo Scalo e Maria Lucia Serio del CESV (“Il teatro allo scalo a Capo d’Orlando”), Gaetano Giunta di Fondazione Messina (“I progetti di sviluppo umano, economico, sociale della Fondazione Messina”), Giuseppe D’Avella di Parliament Watch Italia (“La democrazia partecipata in Sicilia ed il progetto Spendiamoli insieme”).

