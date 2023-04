“C’era una volta la politica”, Pierferdinando Casini a Messina: «Oggi la politica non c’è più» – VIDEO

Pierferdinando Casini al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per presentare il suo libro “C’era una volta la politica – l’ultimo democristiano”. Sul palco con lui gli ex Ministri Angelino Alfano e Marco Minniti. «Il titolo – ha spiegato il Senatore – da un lato è una denuncia, perché il sottinteso è che oggi non c’è più. Dall’altro è un’invocazione a che torni quella politica basata sulla competenza, sul radicamento territoriale, sulla formazione».

Sala Sinopoli piena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per la presentazione del libro che racconta la storia, politica e personale, del senatore Pierferdinando Casini. Entrato in Parlamento per la prima volta nel 1983, ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica, ha vissuto alcuni dei momenti più significativi della storia politica recente dell’Italia. È stato presidente della Camera dei Depitati dal maggio 2001 all’aprile 2006. Oggi, a quarant’anni di distanza, è senatore decano della Repubblica.

A margine dell’incontro, Pierferdinando Casini ha risposto ad alcune domande sul suo libro, ma non solo: «“C’era una volta la politica” – ha spiegato – da un lato è una denuncia, perché il sottinteso è che oggi non c’è più. Dall’altro è un’invocazione affinché torni quella politica basata sulla competenza, sul radicamento territoriale, sulla formazione. Oggi non ci sono più i partiti politici, non c’è più formazione e questo è un lato molto negativo. Oggi l’elettorato è mobile, i partiti essendo partiti personali nel giro di due o tre anni guadagnano 20 punti in percentuale, cosa che era impossibile fino a vent’anni fa. Diciamo che oggi ognuno è artefice del suo destino, chi semina bene raccoglie, chi semina male non raccoglie».

Poi il discorso è slittato sui giovani, su come avvicinarli alla politica, verso la quale spesso sono scettici: «La memoria e la formazione sono due strumenti per avvicinare i giovani alla politica. La memoria, cioè la storia, che deve essere praticata, perché dimenticare significa costruire su un terreno friabile mentre le radici sono importanti. Poi naturalmente la formazione, non basta la memoria se non si ha un progetto politico e la formazione politica».

Loading... ×

L’evento di presentazione del libro di Pierferdinando Casini “C’era una volta la politica – l’ultimo democristiano” è stato organizzato dall’Associazione Estremo Centro, in collaborazione con la libreria Bonanzinga. Presenti in sala, tra gli altri, le autorità locali, il sindaco di Messina, Federico Basile, il prefetto Cosima Di Stani, il Questore Gabriella Ioppolo, il Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea. In sala anche Cateno De Luca, alcuni consiglieri comunali e volti noti della politica messinese.

(116)