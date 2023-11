Messina, cena per gli orfani ucraini al Marina del Nettuno: ospite la Miss Mondo Kamaliya

La Miss Mondo Ucraina, Kamaliya, adesso cantante pop di successo, sarà la testimonial d’eccezione al Marina Del Nettuno di Messina per una serata di beneficenza in favore degli orfani ucraini.

L’iniziativa di Padre Giovanni Amante, parroco della Chiesa ortodossa di San Giacomo Apostolo si svolgerà martedi 28 novembre alle ore 20.30 presso il ristorante del porticciolo turistico. Lo chef Pasquale Caliri firmerà il menù di gala che comprenderà una degustazione completa i cui proventi saranno destinati alle vittime del conflitto.

Dallo scoppio della guerra, la Chiesa ortodossa ha assistito la popolazione coinvolta inviando cibo, supporto e medicinali ed offrendo ospitalità anche nella nostra città a numerose famiglie di rifugiati. La cantante Kamaliya, già Miss Mondo eletta nel 2008, è oggi una cantante di successo. I suoi video su Youtube contano milioni di visualizzazioni. La star, in patria, è molto impegnata per la pace e nella difesa dell’ unità nazionale sino a diventare portavoce di pace in giro per il mondo. Kamaliya, il giorno successivo, terrà un concerto nell’Auditorium di Pace del Mela organizzato da Vetrina TV.

«Questa iniziativa – ha detto lo chef Caliri – ha la scopo di donare un regalo di Natale ai bambini ucraini e sensibilizzare tutti su un tema drammatico e incomprensibile come quello della guerra tra i popoli».

Per le prenotazioni occorre contattare il numero 3472890478 (Marina Del Nettuno) oppure il 3283951859 (Chiesa ortodossa).

