Cateno De Luca: «Conte ha dato 7 euro a testa». I follower gli ricordano: «Vanno solo ai bisognosi»

«Grazie Presidente Conte per aver dato 7 euro a testa ai messinesi per affrontare la crisi alimentare e sanitaria del coronavirus!». Sono bastate queste poche parole al sindaco di Messina per far scattare la smentita di gruppo da parte di centinaia di suoi follower su Facebook. Cateno De Luca ha infatti scritto un post per attaccare nuovamente il Premier Conte, che ha annunciato ieri 400 milioni di euro di aiuti ai Comuni italiani per creare buoni spesa ed aiutare le famiglie che non riescono ad acquistare beni di prima necessità, ripetiamo, le famiglie che non riescono ad acquistare beni di prima necessità.

Il sindaco De Luca ha scritto nel suo post: «Con 1,7 milioni di euro assegnati a Messina, divisi per 230 mila abitanti, il signor Conte ci ha elargito la mancia di Stato di bel 7 euro a testa».

Immediati i commenti al post (oltre 1.800) che “tirano le orecchie” al primo cittadino, invitandolo a fare meglio i calcoli.

«Ma quindi a Messina sono tutti poveri?» chiede sarcasticamente Giuseppa.

«Sindaco inizia a deludermi! Le misure sono adottate solo per chi non percepisce alcuna forma di sussidio! Non credo Lei non lo abbia capito! Scivolone», scrive Giovanna.

«Sindaco De Luca io sono dalla sua parte ma è giusto che l’aiuto economico vada a chi ne ha realmente bisogno. Iniziamo ad escludere i pensionati, gli stipendiati e coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza», dice Paola.

«La seguo e la stimo, ma dire e parlare dei 7 euro è uno sbaglio. Lo sa benissimo che sono per una fetta “piccolissima” della popolazione a zero reddito e non tutta la popolazione», sottolinea Alberto.

«Signor Sindaco io la capisco e non finirò mai di ringraziarla per quello che fa x Messina ma la stanchezza inizia a farsi sentire. Non si dividono per tutte le persone ma per i bisognosi. non si era detto così?», si interroga Giuseppe.

«Ma che dice? Come li fa lei i calcoli? Dobbiamo apprezzare i sacrifici che sta facendo il nostro governo, in una situazione così grave mai affrontata stanno dimostrando molto impegno, condivido la sua preoccupazione e difesa dei propri cittadini ma criticare il governo in un momento così delicato non è ammissibile!» scrive Enzo.

«Mi scusi Sindaco ma.. Non credo siano 7€ a testa dai! Grazie a Dio ci sono persone che non hanno bisogno di questo buono. Chi ha una buona posizione economica, non credo proprio che prenderà queste fantomatiche 7€! Andrebbero di diritto a chi sta davvero male, e a quel punto sarebbero di più, quindi mi spiace ma x la prima volta non mi trovo d’accordo con il suo pensiero! Comprendo magari lei non nutra stima di questo governo, ma dire una cosa del genere è assurda. Da un Salvini mi aspetto una trovata così, ma non da un uomo intelligente come lei! Resta ovviamente la mia stima, e continuo ancora a ritenerla un grande Sindaco. Ma su questa questione riveda meglio il tutto», commenta Maria.

Nel frattempo Cateno De Luca ha modificato il contenuto del suo post, aggiungendo: «PS: Sappiamo già che dovremo sfamare 5 mila persone a Messina su 230 mila, quindi avremo disponibile 340 euro a testa che basteranno per quante settimane?».

Sempre nello stesso post, il sindaco di Messina aggiunge: «Noi già a Messina abbiamo oltre 30 milioni di euro disponibili ed in cassa per far fronte alle nostre esigenze».

