Casting per bambini e bambine siciliani: Valeria Golino cerca attori per una nuova serie tv

Valeria Golino cerca piccoli attori per una serie tv ispirata al romanzo di Goliarda Sapienza “L’arte della gioia”: il casting è indirizzato a bambine e bambini siciliani e, in questa prima fase, si svolgerà esclusivamente online. Vediamo tutte le informazioni utili sul progetto, sui requisiti e le modalità per partecipare alla selezione.

Partiamo dalla base. “L’Arte della Gioia” è un romanzo dell’attrice e scrittrice catanese Goliarda Sapienza, pubblicato postumo nel 1994 in versione ridotta, e nel 1998 in versione integrale. È definito come una sorta di “autobiografia immaginaria” della sua autrice, un’opera di formazione, un romanzo d’avventura. Parla di Modesta, una donna siciliana, ingegnosa e vitale, che sfida pregiudizi, regole e convenzioni in una continua lotta all’autodeterminazione.

L’attrice e regista Valeria Golino ha deciso di trarre da questo romanzo una serie tv che sarà prodotta da HT Film, casa produttrice fondata da Viola Prestieri e dalla stessa Valeria Golino, che ha alle spalle film come “Fortunata” (2017) di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi e “Euforia” (2018) di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, entrambi presentati al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard.

Come partecipare al casting per bambini e bambine siciliani

Attualmente, i produttori di “L’arte della gioia” stanno cercando:

una bambina tra gli 8 e i 10 anni ;

; un ragazzino tra i 12 e 15 anni ;

; una ragazza tra i 18 e i 20 anni ma che sembri più piccola.

L’unico requisito, oltre a quello dell’età è che i candidati al casting devono essere siciliani.

Per partecipare al casting è necessario inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail lagioiacastingsicilia@gmail.com (in oggetto occorre specificare nome, cognome/casting adolescenti oppure nome, cognome/casting bambini), allegando in file singoli (senza Wetransfer) una foto in primo piano su sfondo neutro, una foto a figura intera su sfondo neutro, dati anagrafici completi del candidato, due contatti telefonici e la liberatoria per minorenni (scaricabile qui).

