Castel Gonzaga riprodotto in un plastico dall’artista Gianfranco Forestiere

L’Associazione Gonzaga ha presentato, a Palazzo Zanca, la riproduzione in plastico di Castel Gonzaga realizzato dall’artista messinese Gianfranco Forestiere.

All’incontro presenti anche il Vice Sindaco e Assessore con delega ai Beni Culturali Salvatore Mondello e gli Assessori alla Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato di Messina Enzo Caruso e alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi.

La Fortezza di Castel Gonzaga

Il plastico di Forestiere, che riproduce la sfarzosa fortezza “Castel Gonzaga”, posta in una posizione collinare strategica e dominante la cima di Monte Piselli, è stato realizzato su una tavola di legno 90×120 cm ed è costituito per la maggior parte da pannelli di polistirolo, con dettagli in carta pesta, stucco e materiali naturali modellati per dare una nota realistica anche alla vegetazione circostante.

«Sin dall’insediamento dell’Amministrazione De Luca – ha detto il Vice Sindaco Mondello – abbiamo rivolto la nostra attenzione al complesso di beni culturali e architettonici. Nella fattispecie è stata già appaltata la parte diagnostica e la relativa vulnerabilità sismica lavorando alle attività propedeutiche alla progettazione di eventuali opere.

Le risorse finanziarie sono più che sufficienti per riqualificare Forte Gonzaga che, insieme al Castellaccio, rappresentano due elementi importanti inseriti nel centro urbano. Siamo sempre ben lieti di accogliere simili iniziative per la loro valenza culturale e propositiva.»

Le bellezze di Messina in un Castello

Messina è ricca di fortificazioni antiche, che raccontano la storia e la bellezza del territorio. Castel Gonzaga è stato costruito sotto ordine di Carlo V d’Asburgo e del viceré di Sicilia Don. Ferrante Gonzaga da cui prende il nome.

«Fino ad oggi di queste fortificazioni cittadine – ha proseguito l’Assessore Caruso – non si è mai avuta una visione di insieme non soltanto come attrattore turistico ma per l’importanza che rivestono queste due generazioni di fortificazioni cinquecentesca e ottocentesca. Visione di insieme significa attenzionare queste strutture al fine di farle diventare veramente luoghi di attrazione.

In particolare Castel Gonzaga vanta una sua unicità in quanto ne esiste una simile soltanto in sud America. L’obiettivo è quello di lavorare in sinergia con la cittadinanza, le associazioni e gli enti coinvolti. In tal senso, in sinergia con il Vice Sindaco e l’Assessore Trimarchi, saranno avviati progetti che coinvolgeranno gli istituti scolastici cittadini finalizzati a sensibilizzare gli studenti e far conoscere il patrimonio architettonico e culturale del territorio di appartenenza.»

L’Associazione Gonzaga

L’Associazione Gonzaga – presieduta da Fabio Traina è stata fondata nel 2011. Il suo obiettivo è di restituire e valorizzare Castel Gonzaga e altri beni storici e artistici alla cittadinanza e reinserirli nel tessuto cittadino.