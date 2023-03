Castanea, una panchina rossa contro la violenza di genere

Si trova nella piazza del Santissimo Rosario di Castanea, la panchina rossa per dire “no” alla violenza di genere; l’iniziativa è stata promossa dalla Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso. All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Messina Federico Basile, le operatrici del centro “Una di noi” di Villafranca, la consigliera comunale Margherita Milazzo, il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano e Padre Vincenzo Majuri.

«Sono contenta delle persone che sono intervenute, – ha detto Maria Baronello, componente della Società Operaia, assistente sociale ed ex Garante dell’Infanzia del Comune di Messina –, perché è importante che il nostro messaggio venga veicolato tramite tutte le figure professionali: medici, infermieri, insegnanti».

Durante l’inaugurazione della panchina rossa di Castanea, verniciata da Pippo Arena e Salvatore Venuto, sono stati diversi gli argomenti trattati; da come operano i centri antiviolenza, alla violenza non solo fisica, ma anche verbale ed economica, passando dagli strumenti che la scuola può utilizzare per contrastare situazioni di violenza.

La Società Operaia di Castanea

La Società Operaia di Castanea nasce alla fine dell’Ottocento; sciolta durante la Seconda Guerra Mondiale, venne poi rifondata nel 1950 da Simone Puglisi. A questo link per maggiori informazioni.

