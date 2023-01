Casa Cammarata: 100mila euro per il restauro e la messa in sicurezza al Comune di Messina

Restaurare, mettere in sicurezza e rendere realmente fruibile al pubblico Casa Cammarata, la baracca/castello di Maregrosso: questo l’obiettivo dell’emendamento alla finanziaria regionale presentato dal deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, e approvato in Commissione Bilancio nella giornata di ieri. Destinati anche 400mila euro arriveranno per mettere in sicurezza il tratto di costa compreso tra Ponte Schiavo e Giampilieri.

Lo stanziamento per Casa Cammarata ammonta a 100mila euro e dovrà essere poi approvato in via definitiva dall’Assemblea Regionale Siciliana. A commentare, il deputato del M5S, Antonio De Luca: «Con le risorse messe a disposizione – afferma – mi auguro si ponga fine al vergognoso stato di degrado e abbandono nel quale versa la Casa del Puparo, restituendole il giusto decoro che ne esalti il valore artistico e culturale. Da messinese mi auguro che Casa Cammarata diventi presto un luogo di interesse turistico, simbolo di una Messina che può rinascere e splendere, anche in quelle aree degradate e considerate da sempre marginali. Del resto fu proprio Giovanni Cammarata, artista autodidatta dalla storia sofferta e travagliata, a lanciare un importante messaggio sociale costruendo la sua ‘casa fantastica’ in mezzo alle baracche».

Per quel che riguarda, invece, il secondo emendamento presentato dal deputato regionale pentastellato e approvato in Commissione Bilancio, le risorse pari a 400mila euro sono finalizzate alla progettazione e alla collocazione delle barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampilieri. «Sono felice – conclude De Luca – di aver potuto stornare queste somme per la sicurezza dei nostri litorali, che per me resta una priorità assoluta».

Per chi non conoscesse Casa Cammarata, l’abbiamo visitata diverse volte. Qualche anno fa vi abbiamo raccontato un po’ della sua storia.

