Tre cartoni animati per raccontare i Castelli di Milazzo, Lipari e Santa Lucia del Mela diventano patrimonio digitale condiviso.

I cartoni animati sono stati realizzati nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “INN Rete – Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali”, finanziato con i fondi della Misura 19.3 del PSR Sicilia 2014–2022.

Il partenariato coinvolge i sette GAL siciliani (Tirreno Eolie, Natiblei, Nebrodi Plus, Metropolis Est, Sicani, Rocca di Cerere, Golfo di Castellammare – capofila), quattro GAL bulgari e tre GAL polacchi, uniti con l’obiettivo comune di promuovere l’innovazione attraverso azioni locali integrate e condivise.

Per il GAL Tirreno Eolie, l’azione scelta ha riguardato la promozione innovativa del patrimonio storico-architettonico dei tre castelli simbolo del territorio, attraverso la produzione di strumenti multimediali capaci di parlare un linguaggio universale e coinvolgente.

Tre cartoni animati dedicati ai Castelli di Milazzo, Lipari e Santa Lucia del Mela, opere innovative che uniscono linguaggio artistico e strumenti digitali.

I i cortometraggi sono stati realizzati dal Creative Hub Messina, associazione che nasce dall’unione di cinque realtà creative: Officina del Sole, Pomona Pictures, Sincromie, Ardeek e Bquadro, che hanno messo a sistema competenze artistiche, tecniche e narrative.

Un racconto che parla a grandi e piccoli

Castello di Milazzo – “Il mistero dello scarabeo”

Un racconto che attraversa epoche, dominazioni e rinascite, intrecciato a una storia d’amore che cresce insieme alla fortezza.

Un racconto che attraversa epoche, dominazioni e rinascite, intrecciato a una storia d’amore che cresce insieme alla fortezza. Castello di Lipari

Guidati da un gabbiano reale mediterraneo. Gli spettatori vivono la trasformazione della città murata: da luogo aperto e multiculturale a spazio di reclusione, fino alla rinascita come centro di cultura e della memoria organizzato soprattutto nel Museo Regionale Luigi Bernabo Brea.

Guidati da un gabbiano reale mediterraneo. Gli spettatori vivono la trasformazione della città murata: da luogo aperto e multiculturale a spazio di reclusione, fino alla rinascita come centro di cultura e della memoria organizzato soprattutto nel Museo Regionale Luigi Bernabo Brea. Castello di Santa Lucia del Mela

La metamorfosi del promontorio di Mankarru. Da teatro di conflitti a luogo di spiritualità e accoglienza, custodito dalla Madonna della Neve.

I tre corti offrono una visione moderna e coinvolgente della storia locale, capace di emozionare giovani e adulti. Questo è possibile grazie all’uso di acquerelli digitali, illustrazioni materiche, animazioni 3D, VFX e colonne sonore originali.

Il presidente del GAL Tirreno Eolie, Mario Sfameni ha dichiarato: «con questi lavori vogliamo coniugare tradizione e innovazione. Vogliamo restituire nuova vita a luoghi simbolo della nostra identità. I castelli non sono soltanto monumenti di pietra: sono testimoni di storie, emozioni e comunità che li hanno abitati e trasformati nel corso dei secoli».

Attraverso il linguaggio universale dell’animazione, accessibile ai giovani come agli adulti, intendiamo avvicinare i cittadini e visitatori alla nostra storia in maniera moderna e coinvolgente. È un passo importante per rendere il patrimonio culturale non solo conservato, ma anche partecipato e condiviso. Il GAL Tirreno Eolie, insieme ai partner del progetto internazionale INN Rete, crede che la vera innovazione nasca quando il digitale diventa strumento per rafforzare l’identità dei territori, favorire il turismo culturale e offrire nuove opportunità di crescita alla nostra comunità. Questi tre cartoni animati sono solo l’inizio di un percorso che guarda al futuro senza dimenticare le radici» – ha aggiunto.

(5)