Carta dei servizi Covid. Alberto Firenze: «Tutto quello che i messinesi devono sapere»

A distanza di quasi due anni dall’inizio della pandemia, l’Ufficio Emergenza di Messina – in sinergia con l’Asp, l’Ateneo messinese e la Regione Siciliana – ha redatto la Carta dei servizi Covid rivolta ai cittadini. Si tratta di un documento da consultare per sapere tutto su: vaccini, positività, validità dei certificati e per conoscere i servizi e i progetti legati all’emergenza sanitaria.

«Si tratta – ha detto il commissario Alberto Firenze – del primo documento completo, esaustivo, facile e veloce. La Carta dei servizi Covid permette a ogni cittadino di avere un quadro chiaro di tutto ciò che concerne il coronavirus; come prevenirlo attraverso la vaccinazione e cosa fare prima della somministrazione; come scoprire e affrontare l’eventuale positività e quali servizi e attività sono messi a disposizione dalle istituzioni. Sarà aggiornata periodicamente».

Carta dei servizi Covid

La guida è stata curata da Alberto Firenze insieme al presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro e prorettore al “Welfare e alle Politiche di Genere” dell’UniMe, Giovanna Spatari; in collaborazione con la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Ateneo.

All’interno della Carta dei servizi Covid, quindi, ritroviamo tutto quello che ruota attorno alla pandemia; la tipologia di vaccinazioni e il meccanismo d’azione, con un capitolo dedicato alle donne in gravidanza; i tamponi, e quindi le norme da seguire e la gestione dei rifiuti speciali e il green pass. E poi tutti i servizi offerti ai cittadini; dalle aree screening agli hub vaccinali di Messina e provincia.

A questo link il documento completo.

