Caronte & Tourist, la Regione Siciliana: «Scongiurato lo stop ai collegamenti con le Isole minori»

Raggiunto l’accordo tra la Regione Siciliana e Caronte & Tourist e scongiurato, di conseguenza, lo “stop” ai collegamenti con le isole minori della Sicilia paventato a partire dall’1 ottobre. La Compagnia di Navigazione continuerà a fornire il servizio verso le Isole Eolie, le Egadi, Ustica e Pantelleria.

Ad annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «L’attenzione del mio governo verso le isole minori – afferma – è sempre molto alta, come ho dimostrato già dai primi giorni del mio insediamento. Stiamo lavorando per fornire soluzioni concrete e durature alle criticità che si sono registrate nei collegamenti, non soltanto a tutela dell’eccezionale valore turistico di queste splendide mete, ma anche e soprattutto per garantire ai residenti il fondamentale diritto alla mobilità».

Come si procederà, quindi? Caronte & Tourist Isole Minori gestirà il servizio in regime di mercato libero per i collegamenti con gli arcipelaghi delle Eolie e delle Egadi e per Ustica, mentre è stata firmata una proroga tecnica di un mese per i collegamenti con Pantelleria. La procedura in corso è divisa in quattro lotti: il primo riguardante le Isole Eolie per 33,6 milioni di euro circa; il secondo per le Egadi per circa 14,8 milioni di euro; il terzo per Pantelleria per 24 milioni di euro; il quarto per Ustica per 15,5 milioni di euro. Il lotto riguardante Lampedusa e Linosa è già stato aggiudicato a Caronte & Tourist per 40.030.723 euro.

«Doveroso – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò -, in questa circostanza, fare un ringraziamento alla compagnia di navigazione Caronte&Tourist che ha dimostrato grande senso di responsabilità garantendo il servizio ancora per le prossime settimane. A breve chiuderemo le procedure negoziate con cui affideremo i collegamenti per i prossimi cinque anni e questo ci consentirà di restituire a tutti i residenti delle isole siciliane serenità e garanzie, anche al di fuori dei mesi di maggiore afflusso turistico».

