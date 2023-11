Caronte & Tourist: in arrivo in Sicilia la nuova nave “Nerea”

Si chiama Nerea ed è la nuova nave del gruppo Gruppo Caronte & Tourist. In navigazione verso il Mediterraneo, lunedì 4 dicembre verrà inaugurata al Porto di Palermo. Prima, però, una breve tappa a Messina.

“Nerea” ha lasciato lunedì scoro il cantiere Sefine di Altinova Yalova, in Turchia, e dovrebbe arrivare in Sicilia nel primo pomeriggio di giovedì 30 novembre.

La nuova nave del gruppo Gruppo Caronte & Tourist si fermerà a Messina per accertamenti doganali ed altre formalità prima di far rotta per Palermo, dove resterà ormeggiata al molo “Vittorio Veneto” in attesa della cerimonia di inaugurazione ufficiale.

A bordo della “Nerea”, per l’occasione, saranno presenti il Presidente della Regione Renato Schifani; il Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi; l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò; il Presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti; Il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale Contrammiraglio Raffaele Macauda, oltre le massime autorità civili, militari e religiose della regione.

