Caro-bollette, i consigli di Altro Consumo per risparmiare su luce e gas in casa

Da come impostare gli elettrodomestici, in particolare lavatrice e lavastoviglie, a quali lampadine scegliere, passando per alcune buone pratiche quotidiane: Altro Consumo corre in soccorso dei consumatori con una guida su come risparmiare in casa e fronteggiare così il caro-bollette.

Bollette di luce e gas alle stelle, carburante sopra i 2 euro, queste ultime settimane sono state particolarmente difficili per le tasche degli italiani. Solo di pochi giorni fa il report di Assoutenti sul prezzo di beni primari come pane e pasta. Di fronte a questa situazione, si fanno sacrifici e si cerca di risparmiare il più possibile anche sulle piccole cose. Per andare incontro ai consumatori, la rivista specializzata Altro Consumo ha stilato un approfondito e puntuale vademecum che va dalle nozioni più note, ad altre più di dettaglio, per risparmiare su luce e gas a casa.

Riportiamo in parte il contenuto della guida di Altro Consumo e per il resto rimandiamo all’articolo originale.

Come risparmiare su luce e gas in casa?

Usare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico per ridurre il numero di lavaggi (così facendo si può arrivare a risparmiare fino a 13 euro l’anno), selezionare temperature basse, e prediligere il lavaggio eco per piatti, posate e stoviglie. Ma anche, impostare i climatizzatori a una temperatura che non superi i 6 gradi oltre quella dell’ambiente esterno e staccare le prese del televisore o di altri apparecchi quando non li si utilizza. In cucina, Altro Consumo suggerisce invece di usare i coperchi sia per far bollire l’acqua sia per cucinare, l’uso combinato di forno a microonde e cucina tradizionale consente di ridurre tempi di cottura e quindi uso di gas.

Tra le buone abitudini – o buone pratiche, che dir si voglia – non lasciare le luci accese in una stanza in cui non c’è nessuno, non lasciare il frigorifero aperto troppo a lungo, sbrinare il freezer con una certa frequenza, ridurre i tempi della doccia (ed evitare il bagno), non utilizzare l’asciugatrice se non indispensabile, utilizzare lampade led o a basso consumo.

Questi, in estrema sintesi, alcuni dei consigli di Altro Consumo. Il vademecum completo è disponibile a questo link.

