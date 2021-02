Carnevale 2021, la cartolina filatelica di Poste Italiane per celebrare la festa

Fino al 20 febbraio, sarà disponibile – anche nelle sedi di Poste Italiane di Messina e provincia – la cartolina filatelica dedicata al Carnevale 2021.

«Un’occasione unica – comunica Poste Italiane, che promuove l’iniziativa – per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa. Soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste Italiane vuole sostenere il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo».

Arlecchino e Colombina per il Carnevale 2021

La cartolina di Poste Italiane celebra il Carnevale 2021 con i personaggi più famosi della festa; le maschere di Arlecchino e Colombina. La cartolina può essere acquistata – fino a sabato 20 febbraio – nei 5 Uffici Postali con sportello filatelico, nello specifico:

Messina 18 (Ufficio di Largo San Giacomo) ;

; Taormina;

Barcellona;

Milazzo;

Patti.

Inoltre sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

