Carlo V a Messina, rievocazione storica e visite guidate al Castello di Matagrifone

Appuntamento con la storia questo weekend a Messina con la rievocazione della visita in città dell’imperatore Carlo V d’Asburgo del 1535, a cura della Compagnia Rinascimentale della Stella. Oltre alla rappresentazione, per l’occasione sono state organizzate visite guidate al Castello di Matagrifone.

Giunta alla sua seconda edizione, la rievocazione storica della visita di Carlo V a Messina vedrà protagonisti i soci della Compagnia della Stella, che indosseranno abiti e armature fedelmente riprodotti realizzati da Giuseppe Amato e Ignazio Rondone. Sarà possibile assistere alla rievocazione sia sabato sera che domenica mattina, secondo il calendario che potere leggere più in basso in questo articolo. Per le visite guidate al Castello di Matagrifone (complesso monumentale di Cristo Re) è necessario prenotare. Vediamo tutte le informazioni utili.

Carlo V a Messina: il programma

La rievocazione storica della visita di Carlo V a Messina prevede due giornate:

sabato 22 ottobre alle ore 20.30 (ingresso libero) – la rievocazione della visita di Carlo V nella chiesa di Sant’Elia in ringraziamento della vittoria di Tunisi ed a seguire l’intervento della Coro Polifonico “Luca Marenzio” diretto dal Maestro Carmine Daniele Lisanti. L’intera corale vestirà per l’occasione degli abiti rinascimentali. Al termine momento commemorativo in ricordo del prof. Franz Riccobono che tanto ha supportato negli anni la Compagnia Rinascimentale della Stella.

domenica 23 ottobre – per l'intera giornata si potrà visitare il complesso monumentale del Castello di Matagrifone – Cristo Re. Il momento rievocativo avrà inizio alle ore 10.30 con l'arrivo di Carlo V ed accoglienza. Alle ore 11.30 cerimonia dell'issa Bandiera alla torre del castello e sparo del cannone. La mattinata si concluderà alle ore 12.00 con il ballo rinascimentale della nobiltà messinese in onore dell'Imperatore.



Visite guidate al Castello Matagrifone di Messina: informazioni e prenotazioni

Le visite guidate al Castello Matagrifone si terranno domenica 23 ottobre alle 9.00, alle 10.00, alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00 a cura dell’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re. La prenotazione è obbligatoria tramite whatsapp al numero 3930095620 o sulla pagina Facebook dell’Associazione Roccaguelfonia. Il prezzo è di 5 euro.

La manifestazione rievocativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Messina, del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche e della Federazione Storica Siciliana. L’intero evento si svolge grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re, del Coro Polifonico “Luca Marenzio” e dell’Associazione Culturale “Gruppo Storico Conte Cutelli”. Hanno collaborato al progetto anche l’Ufficio Diocesano Migrantes, la Comunità Cingalese della Chiesa di Sant’Elia, la Regia Medievalis – Projekt Lazarus Sicilia, l’Associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” e l’Associazione Aurora.

