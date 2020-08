Cane salvato dai Vigili del Fuoco, si cerca il proprietario – VIDEO

Era scivolato per oltre 15 metri, il cane caduto giù da un precipizio a Lipari, e salvato dai Vigili del Fuoco nella giornata di ieri. L’animale era molto disidratato ed è stato consegnato all’Enpa (Ente nazionale protezione animali), che adesso è alla ricerca del proprietario.

Una storia (quasi) a lieto fine, quella del setter soccorso e salvato dai Vigili del Fuoco di Messina ieri, giovedì 13 agosto, in località Pianoconte sull’Isola di Lipari. “Quasi” a lieto fine perché, sebbene il cane sia stato soccorso e portato in salvo, non si sa chi sia il proprietario. Ma i volontari dell’Enpa cui è stato affidato, dopo gli opportuni controlli sanitari, stanno provvedendo alle ricerche con l’obiettivo di farlo tornare a casa dalla sua famiglia.

Per recuperare in sicurezza il setter, caduto, come si diceva, da un precipizio e scivolato per oltre 15 metri, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato tecniche Saf (speleoalpinofluviale).

