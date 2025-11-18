Normanno

Campagna “TRUFFE STOP Messina”: proseguono gli appuntamenti a Faro Superiore e Giampilieri

Sono stati la Parrocchia di Faro Superiore e il Centro Anziani di Giampilieri Marina a ospitare il terzo e il quarto evento territoriale di “TRUFFE STOP – Prova a prenderli”. Si tratta della campagna di Messina che ha come obiettivo la sensibilizzazione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e fragili, nell’abito del progetto “NonRaggir@ME”. Gli appuntamenti hanno avuto luogo venerdì 14 e sabato 15 novembre.

TRUFFE STOP Messina: il consiglio è di denunciare

Le manifestazioni “TRUFFE STOP” Messina hanno l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza, le istituzioni e le forze dell’ordine, per offrire supporto ed esperienze dirette nel contrasto alle truffe verso gli anziani e le fasce più deboli.

I due partecipatissimi incontri hanno visto la presenza dell’Arma dei carabinieri e degli Enti locali:

  • il maresciallo maggiore Luigi Spezzaferro, Comandante della stazione dei Carabinieri di Torre Faro,
  • il tenente Alex Zecca, Comandante del nucleo operativo Messina Sud dell’Arma,
  • il maresciallo capo Giuseppe Curcio, Comandante della stazione Carabinieri di Giampilieri,
  • l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore,
  • Mariarita Giordano, responsabile del progetto NonRaggir@Me,
  • il Consigliere comunale Salvo Caruso,
  • il Presidente ed il Vicepresidente della Prima Circoscrizione Alessandro Costa e Domenico Cassisi,
  • la Consigliera di quartiere Francesca Sciliberto,
  • la testimonial della campagna, la giornalista Gisella Cicciò.

Moltissime le testimonianze e le domande da parte dei cittadini intervenuti, alle quali è stato dato ascolto e risposte da parte dei militari dell’Arma, che si sono soffermati sulle modalità, vecchie e nuove, che i truffatori utilizzano: il consiglio degli operatori della sicurezza è sempre quello di denunciare, perché “il truffatore fa leva sulle debolezze, non intese come questione anagrafica, ma come sentimenti, e quando si parla di sentimenti è normale abbassare la guardia. I metodi che utilizzano sono subdoli, e nessuno è esente da questo fenomeno”. Dagli incontri è inoltre emerso il fatto che nel periodo natalizio le truffe “tradizionali”, come ad esempio quello delle targhe contraffatte, siano più frequenti.

Ulteriori appuntamenti

Denominatore comune, da parte delle istituzioni, è sempre quello dell’unità. Mariarita Giordano ha spiegato: «i malviventi si fanno forza del fatto che chi è truffato non denuncia per vergogna. Dobbiamo far venir loro meno questa forza. Creiamo fronte comune perché solo lavorando tutti insieme possiamo vincere».

L’Assessora Alessandra Calafiore ha specificato: «questa è una campagna di sensibilizzazione affinché tutti voi non vi sentiate; siamo qui per voi».

“TRUFFE STOP – Prova a prenderli” è la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Messina – Assessorato alle Politiche Sociali – e dal Ministero dell’Interno, con il contributo di ATM e Messina Social City, per contrastare le truffe ai danni delle persone anziane e fragili nell’ambito del progetto NonRaggir@Me. Gli eventi territoriali continueranno il 22 novembre al teatro dell’oratorio di San Matteo a Giostra e il 24 novembre presso la chiesa di San Giuliano. I risultati ed i numeri della campagna saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di chiusura, il 26 novembre a Palazzo Zanca.

