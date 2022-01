Cambio del medico di base, l’ASP di Messina chiede il supporto dei CAF

Troppe richieste di cambio del medico di base all’ASP di Messina a causa dell’emergenza covid-19, l’Azienda Sanitaria Provinciale chiede il supporto dei CAF della città dello Stretto con l’obiettivo di smaltire le numerose istanze accumulate. I Centri di Assistenza Fiscale che accetteranno la convenzione potranno svolgere anch’essi la procedura e soddisfare le esigenze dell’area di riferimento.

A comunicarlo è l’ASP di Messina. L’Azienda Sanitaria Provinciale ha contattato i CAF della città dello Stretto per chiedergli la disponibilità a siglare una convenzione finalizzata a offrire supporto nello svolgimento delle procedure per il cambio del medico di base. In sostanza, i Centri che accetteranno potranno sostituirsi all’ASP e svolgere la procedura amministrativa, la raccolta di documenti e l’inserimento di dati e informazioni sulle piattaforme elettroniche e soddisfare le esigenze dell’area di riferimento. «I CAF non ancora chiamati – sottolinea l’ASP –, possono proporsi mandando un’email all’indirizzo coordinamento.staff@asp.messina.it».

