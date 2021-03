Call per startup: da Trenitalia la challenge “Train Digital Tourism Experience”

Trenitalia lancia la call “Train Digital Tourism Experience” indirizzata alle startup di tutto lo Stivale con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni digitali per incentivare il turismo, stimolare il cliente durante la ricerca di una nuova meta per le proprie vacanze e valorizzare l’esperienza del viaggio in treno.

Che il settore del turismo – rappresentante il 13% del Pil italiano – stia attraversando una profonda crisi a causa del coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento è un dato di fatto. Proprio per risollevare le sorti del settore, Trenitalia ha deciso di chiamare a raccolta le startup del Bel Paese attraverso una nuova challenge, nell’ambito delle iniziative di Open Innovation delle Ferrovie dello Stato.

«Alle startup – spiegano da FsNews – viene chiesto di trovare idee che possano aumentare il traffico e la conversion rate degli utenti online per generare nuovi ricavi dal segmento turismo, creando engagement per attrarre anche verso destinazioni meno note. Le soluzioni dovranno favorire partnership commerciali e tecniche nell’ambito dei viaggi leisure e promuovere la vendita di servizi ancillari al treno».

L’evento di presentazione della challenge, attraverso il quale sarà possibile farsi un’idea più chiara di ciò che cerca Trenitalia, si svolgerà oggi, lunedì 29 marzo 2021, alle 17.00 e vedrà la partecipazione di: Trenitalia, FS Italiane, Campania NewSteel (incubatore certificato presso l’Innovation Hub FS di Napoli) e di rappresentanti del mondo accademico e istituzionale. È possibile partecipare collegandosi a questo link.

(12)