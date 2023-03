“CalcioFilìa, un assist per Nino”, a Torre Faro il torneo dell’Associazione Nino Cucinotta

Appuntamento sabato 1 aprile a Torre Faro, a Messina, per il torneo “CalcioFilìa, un assist per Nino”, organizzato dall’Associazione Nino Cucinotta e dedicato all’amico prematuramente scomparso. Sarà una giornata di sport e aggregazione, un primo evento in attesa della manifestazione dedicata alle arti performative che si svolgerà a giugno 2023 a Villa Dante.

A fischiare il calcio di inizio, sabato 1 aprile alle 16.00, sarà Padre Mario, della parrocchia di Torre Faro. Il torneo si disputerà nel prato verde del campo di calcio del Complesso Cariddi. In campo tre squadre, con tre partite dalla durata di 30 minuti l’una e con un totale di 45 giocatori. I partecipanti sono amici di Nino, tutti uniti dalla stessa passione per questo sport.

Come anticipato, l’evento “CalcioFilìa, un assist per Nino” è una delle iniziative che precedono il Filìa Fest, manifestazione organizzata dall’Associazione Nino Cucinotta e dedicata alle arti performative, che si svolgerà a Villa Dante il prossimo 3 giugno 2023, per l’intera giornata, e che vedrà l’esibizione dei finalisti del “Premio Musicale Nino Cucinotta” per solisti e giovani band.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link, sulla pagina Facebook dell’Associazione.

(12)