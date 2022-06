Bus navetta di ATM per il concerto di Vasco Rossi a Messina: orari, quanto costa e come funziona

Ci siamo: è oggi, 17 giugno alle 21.00, il tanto atteso concerto di Vasco Rossi allo stadio “Franco Scoglio” (o San Filippo) di Messina. Per l’occasione, il Comune di Messina ha disposto un servizio di bus navette gestito da ATM e diverse modifiche alla normale viabilità; mentre l’Ufficio Covid ha deciso di spostare i tamponi negli altri centri attivi in città per evitare disagi per raggiungere il Palarescifina.

Il biglietto costa 4 euro, è valido per tutta la giornata e può essere usato sia per il bus navetta (andata e ritorno), sia per le corse del tram. Questi gli orari del servizio di bus navette di ATM per il concerto di Vasco Rossi a Messina sarà garantito:

con 2 navette dalle ore 10 alle 15 di venerdì 17

con 15 navette dalle ore 15 alle 21 e dalle 23 alle 3 di sabato 18.

Come comprare i biglietti per il bus navetta di ATM?

È possibile acquistare il biglietto per l’uso della navetta:

negli appositi ticket point alla Stazione Centrale,

agli imbarchi della Caronte&Tourist,

in tutti i box ATM,

tramite le diverse applicazioni (come ATM MovUp, MyCicero e DropTicket, oltre che sul sito aziendale di ATM).

Dove comprare i biglietti del bus navetta di ATM?

Indicazioni per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist a piedi – il biglietto si potrà acquistare al momento dello sbarco e quindi prendere il tram alla fermata Brasile, direzione sud, scendere al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio F. Scoglio – Via 17c Sacra Famiglia);

il biglietto si potrà acquistare al momento dello sbarco e quindi prendere il tram alla fermata Brasile, direzione sud, scendere al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio F. Scoglio – Via 17c Sacra Famiglia); per coloro che arrivano con il traghetto Caronte&Tourist in auto – è possibile lasciare l’auto al parcheggio Annunziata (capolinea nord del tram-Museo), acquistare l’apposito biglietto e prendere il tram fino al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio F. Scoglio capolinea – Via 17c Sacra Famiglia); oppure è possibile lasciare l’auto al parcheggio Cavallotti, in via Magazzini Generali (zona Stazione Centrale), dove si può acquistare il biglietto, e prendere il tram (fermata Piazza della Repubblica), fino al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio F. Scoglio capolinea – Via 17c Sacra Famiglia).

è possibile lasciare l’auto al parcheggio Annunziata (capolinea nord del tram-Museo), acquistare l’apposito biglietto e prendere il tram fino al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio F. Scoglio capolinea – Via 17c Sacra Famiglia); oppure è possibile lasciare l’auto al parcheggio Cavallotti, in via Magazzini Generali (zona Stazione Centrale), dove si può acquistare il biglietto, e prendere il tram (fermata Piazza della Repubblica), fino al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio F. Scoglio capolinea – Via 17c Sacra Famiglia). per chi arriva invece in treno alla Stazione ferroviaria o con il traghetto alla Stazione marittima, è possibile acquistare l’apposito biglietto, prendere il tram alla fermata Piazza della Repubblica, scendere al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio F. Scoglio – Via 17c Sacra Famiglia). Infine per coloro che giungono in città in auto via autostrada, uscire a Messina Gazzi, parcheggiare al Capolinea sud (Bonino-Zir), acquistare l’apposito biglietto e prendere la navetta bus per il concerto (Stadio F. Scoglio – Via 17c Sacra Famiglia).

