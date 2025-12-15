Bus natalizio ATM Messina: magia e sostenibilità viaggiano di pari passo

Il bus natalizio di Atm Messina si è rimesso in marcia per portare un po’ di magia in giro per la città. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, ha preso il via sabato 13 dicembre e si concluderà martedì 6 gennaio. A bordo del mezzo elettrico dell’Azienda ci saranno Babbo Natale e gli elfi, che ad ogni sosta doneranno cioccolatini e caramelle ai più piccoli. L’atmosfera sarà resa ancor più magica dal dj set allestito all’interno dell’autobus per allietare, ad ogni fermata, bambini e adulti con jingle natalizi e non solo.

Il tour del bus natalizio ATM a Messina

Nel suo primo viaggio, il bus elettrico dell’Azienda Trasporti di Messina ha fatto tappa all’asilo San Licandro, all’asilo Giostra, nel quartiere di Giostra, davanti alla Chiesa di San Michele e a Gravitelli. Nel pomeriggio, invece, alla presenza del Sindaco Federico Basile e della Presidente Carla Grillo, il bus ha raggiunto gli Ospedali Piemonte e Policlinico, per portare un sorriso anche a chi, in questo momento, soffre e non può vivere il Natale come vorrebbe.

Il tour proseguirà nelle giornate di:

domenica 14 dicembre,

sabato 20 dicembre,

domenica 21 dicembre,

sabato 27 dicembre,

domenica 28 dicembre,

sabato 3 gennaio,

domenica 4 gennaio,

lunedì 6 gennaio.

Il sindaco Federico Basile ha affermato: «per il quarto anno il bus natalizio di Atm toccherà vari quartieri della città, portando allegria e ricreando un’atmosfera magica. Il nostro intento è anche quello di regalare momenti di spensieratezza a chi sta vivendo un periodo di difficoltà e si trova ricoverato negli ospedali cittadini».

Bus natalizio ATM Messina: vicino ai fragili

Il Vicesindaco Salvatore Mondello ha aggiunto: «il bus natalizio non è solo un’iniziativa coinvolgente ma anche sostenibile. Anche quest’anno, infatti, il mezzo scelto dall’Azienda Trasporti fa parte della flotta elettrica e ha un bassissimo impatto ambientale. Magia natalizia e sostenibilità viaggeranno quindi di pari passo».

La Presidente di Atm Spa Carla Grillo ha concluso: «dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna il bus natalizio di ATM. Babbo Natale ed elfi porteranno un po’ di magia in giro per la città. Doneremo caramelle e cioccolatini e momenti di intrattenimento in un clima di spensieratezza e divertimento. Nel nostro viaggio saremo vicini anche alle persone in questo momento fragili e alle loro famiglie».

(6)