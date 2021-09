Bruno Barbieri a spasso per Messina (con tappa a Casa Peloro): vacanze in Sicilia per lo chef stellato

Vacanze in Sicilia (con tappa a Messina) per lo chef stellato Bruno Barbieri, che ieri sera è stato immortalato a Casa Peloro, dove ha trascorso la sua ultima serata sull’Isola, passeggiando per il borgo marinaro di Torre Faro prima di andare a cena in un ristorante della zona. Tra i luoghi visitati dal conduttore di Cuochi d’Italia e giudice di Masterchef, anche Agrigento, Taormina e Altavilla di Milicia, in provincia di Palermo.

Si concluderanno oggi, con un giro per la città dello Stretto, le vacanze siciliane dello chef che ad oggi ha collezionato ben 7 stelle Michelin, diventando il secondo chef con più stelle in Italia dopo Enrico Bartolini. Dopo aver assaporato la cucina palermitana, Bruno Barbieri ha fatto tappa nella provincia di Messina, passando come da prassi per Taormina, per poi arrivare alla città dello Stretto (città a lui già nota). Qui ha visitato il borgo marinaro di Capo Peloro, dai laghi di Ganzirri all’isola pedonale di Torre Faro, ha chiacchierato con gli abitanti del posto e, naturalmente, mangiato in loco, al ristorante Officina del Gusto.

Ieri, infatti, lo chef si è imbattuto in Casa Peloro, che però era chiusa e lo ha indirizzato verso il locale vicino dove avrebbe potuto gustare del pesce fresco di stagione. Ma non senza prima farsi immortalare davanti al murale simbolo del social cafè. A raccontarci qualcosa di più della serata dello chef Bruno Barbieri a Messina è il presidente della Pro Loco Capo Peloro, Nello Cutugno:

«Lo chef – ci ha spiegato – era in vacanza in Sicilia da una decina di giorni, ha girato un po’ l’Isola. Prima ha fatto tappa a Taormina, dopodiché ha avuto il piacere di passare una sera a Messina, scegliendo un locale più periferico. Conosceva Casa Peloro perché ci segue su Facebook». L’incontro, riporta Cutugno, è stato piacevole. «È stato tutto molto spontaneo. Lo chef era molto contento e curioso, ha apprezzato l’atmosfera di Torre Faro». Visto che Casa Peloro era chiuso, i ragazzi del social café hanno indirizzato Bruno Barbieri verso l’Officina del Gusto, dove ha concluso la sua serata. Oggi è in giro per Messina, in attesa di ripartire.

