Boris 4 torna il 26 ottobre su Disney Plus: nel cast il messinese Ninni Bruschetta

«Smarmella tutto»: questa frase iconica pronunciata da Renè Ferretti (Francesco Pannofino) è rimasta nel cuore di tutti i fan di Boris. Ora, la “fuori serie” italiana sta per tornare con la stagione numero 4, e con essa anche tutti gli attori del cast originale. Tra loro c’è anche il messinese Ninni Bruschetta, che interpreta il lascivo direttore della fotografia di origini siciliane, Duccio Patanè, uno dei migliori amici del protagonista Renè.

Le riprese della quarta stagione sono iniziate il 4 ottobre 2021. Esattamente un anno dopo, il 26 ottobre 2022, Boris 4 farà la sua comparsa su Disney Plus, la piattaforma di streaming online di proprietà della Disney, che ha inoltre acquistato i diritti delle stagioni precedenti.

Per molto tempo, dopo la fine della terza stagione nel 2010 e il film del 2011, si è pensato che Boris non avesse più nulla da raccontare. Qualcosa, tuttavia, è cambiato negli ultimi anni con gli appelli dei fan per far ritornare la serie e la scomparsa di uno dei suoi sceneggiatori, Mattia Torre, deceduto nel 2019 all’età di 47 anni. Gli altri due sceneggiatori, Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, hanno deciso di omaggiare il loro collega scrivendo un’ultima stagione.

La trama di Boris 4

Molti si staranno però domandando quale sarà la trama. Da dove ripartiranno i nostri eroi a distanza di 11 anni dall’ultima esperienza che li aveva visti passare dal piccolo al grande schermo con una pellicola nata come film di denuncia e alla fine trasformatasi in un cinepanettone?

Questa la sinossi di Boris 4 confermata ieri, giovedì 28 luglio, dall’ANSA: «Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?».

Foto di Andrea Pirrello e Loris Zambelli

