Borghi dei tesori 2023: i luoghi da scoprire in Sicilia a due ore (circa) da Messina

Secondo weekend per i “Borghi dei Tesori Fest” 2023, il festival che svela luoghi nascosti della Sicilia. La scorsa settimana abbiamo visto i cinque comuni da visitare in provincia di Messina, oggi ve ne segnaliamo altri cinque a meno di due ore di distanza (in macchina) dalla città dello Stretto.

Settembre tradizionalmente segna la fine dell’estate, ma il clima della Sicilia ci consente di dissentire e trarre ancora beneficio dalle giornate di sole per andare al mare o a in giro per l’Isola a scoprire posti nuovi. In occasione del ritorno della Newsletter di Normanno.com, che ogni settimana consegna dritta in mail le ultime news, gli eventi del weekend e qualche speciale, vi consigliamo cinque posti da scoprire con i “Borghi dei Tesori Fest” 2023 a due ore (circa) da Messina.

Borghi dei Tesori Fest 2023 in Sicilia: cinque luoghi da visitare a due ore da Messina

L’edizione 2023 dei “Borghi dei Tesori” vede il coinvolgimento di 37 comuni, per un totale di 200 attività tra siti aperti, passeggiate, esperienze e degustazioni. Il festival, iniziato il 26 e 27 agosto, proseguirà per altri due weekend: sabato 2 e domenica 3 settembre e poi ancora sabato 9 e domenica10 settembre.

Ecco cinque borghi da visitare a due ore circa da Messina:

Centuripe (1 ora e 49 minuti da Messina, in provincia di Enna) – piccolo comune di 5.049 abitanti, Centuripe ha una pianta a forma di stella ed è uno dei luoghi più ricchi della Sicilia per quel che riguarda ritrovamenti e scavi archeologici. Fu anche la base di scuola ceramista di vasi policromi e statuette fittili riguardanti il culto dionisiaco;

(1 ora e 49 minuti da Messina, in provincia di Enna) – piccolo comune di 5.049 abitanti, Centuripe ha una pianta a forma di stella ed è uno dei luoghi più ricchi della Sicilia per quel che riguarda ritrovamenti e scavi archeologici. Fu anche la base di scuola ceramista di vasi policromi e statuette fittili riguardanti il culto dionisiaco; Calascibetta (1 ora e 59 minuti da Messina, in provincia di Enna) – città-fortezza situata a quasi 900 metri d’altezza sui monti Erei, Calascibetta conta 4.092 abitanti. Tra i luoghi di interesse si segnala la necropoli di Realmese, la Regia Cappella Palatina, la biblioteca cappuccina;

(1 ora e 59 minuti da Messina, in provincia di Enna) – città-fortezza situata a quasi 900 metri d’altezza sui monti Erei, Calascibetta conta 4.092 abitanti. Tra i luoghi di interesse si segnala la necropoli di Realmese, la Regia Cappella Palatina, la biblioteca cappuccina; Licodia Eubea (2 ore e 4 minuti da Messina, in provincia di Catania) – comune di 2.731 abitanti situato sui Monti Iblei, Licodia Eubea è nota per le necropoli (la necropoli Greca di Vigna della Signora, la necropoli della Piazzisa, la necropoli di fossa quadara), per le grotte (il complesso rupestre grotta dei Santi e le grotte di Marineo) e per i resti del Castello. Il piccolo borgo della provincia di Catania viene spesso citato e descritto nelle opere di Giuseppe Verdi.

(2 ore e 4 minuti da Messina, in provincia di Catania) – comune di 2.731 abitanti situato sui Monti Iblei, Licodia Eubea è nota per le necropoli (la necropoli Greca di Vigna della Signora, la necropoli della Piazzisa, la necropoli di fossa quadara), per le grotte (il complesso rupestre grotta dei Santi e le grotte di Marineo) e per i resti del Castello. Il piccolo borgo della provincia di Catania viene spesso citato e descritto nelle opere di Giuseppe Verdi. Portopalo di Capo Passero (2 ore e 26 minuti da Messina, in provincia di Siracusa) – è la punta più a sud della Sicilia orientale, un piccolo borgo marinaro con 3.753 abitanti. Oltre, naturalmente, alle spiagge, da non perdere è il castello liberty Tafuri.

(2 ore e 26 minuti da Messina, in provincia di Siracusa) – è la punta più a sud della Sicilia orientale, un piccolo borgo marinaro con 3.753 abitanti. Oltre, naturalmente, alle spiagge, da non perdere è il castello liberty Tafuri. Blufi (2 ore e 29 minuti da Messina, in provincia di Palermo) – immerso tra le colline delle Madonie, Blufi è un piccolo comune di appena 889 abitanti dove a farla da padrone è il paesaggio, romantico e avvolto nel verde. Tra i luoghi di interesse si segnalano il ponte romanico a tre archi, sul fiume Imera Meridionale, tra il territorio di Blufi e quello di Petralia Sottana, il Santuario della Madonna dell’Olio e il Museo etno-antropologico.

A questo link è possibile consultare, invece, i cinque borghi coinvolti nella manifestazione in provincia di Messina.

Maggiori informazioni su “Borghi dei Tesori Fest” a questo link.

Yulka-lucia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

(7)