Bonus trasporti 2023: via alle domande. Come funziona e gli operatori attivi a Messina

Al via oggi, lunedì 17 aprile, le domande per il Bonus Trasporti 2023. Si tratta di un contributo per l’acquisto di un abbonamento ai bus del trasporto pubblico o ai treni di Trenitalia. È possibile richiederlo tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro. Vediamo quali sono i requisiti per accedervi e tutte le informazioni utili.

La misura è stata istituita inizialmente con il Decreto Aiuti nel maggio del 2022, rifinanziata con il Decreto Aiuti-Bis, nell’agosto 2022 e, adesso, con il Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro (Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Bonus Trasporti 2023: cos’è e come funziona

Il Bonus Trasporti è un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale oppure di trasporto ferroviario nazionale (esclusi, in questo caso, prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino).

Il valore del buono non può superare l’importo di 60 euro. Il buono è nominativo ed è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso.

Chi può richiederlo: i requisiti e come fare domanda

Possono richiedere il Bonus Trasporti 2023 le persone che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. L’istanza può essere presentata per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico.

Per richiedere il Bonus Trasporti è necessario collegarsi alla piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e accedere con le proprie credenziali SPID o con Carta d’Identità Elettronica (CIE). Occorre indicare il codice fiscale del beneficiario. Per esempio, un genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Come anticipato, è possibile presentare domanda per il Bonus Trasporti a partire dalle ore 8.00 di oggi, lunedì 17 aprile, attraverso la piattaforma dedicata – bonustrasporti.lavoro.gov.it – a questo link.

Bonus Trasporti 2023 a Messina: gli operatori attivi

Tra gli operatori che aderiscono al Bonus Trasporti 2023 a Messina si segnalano: ATM (Azienda Trasporti Messina Spa), Blu Jet Srl, Campagna & Ciccolo Srl, Caronte & Tourist Spa, Jonica Srl, Tai Srl. A questo link l’elenco degli operatori (tra cui quelli della provincia e quelli regionali della Sicilia).

Maggiori informazioni nella sezione Faq (Frequently asked questions).

(53)