Bonus terme 2021: come richiederlo e dove utilizzarlo (anche in Sicilia)

Dall’8 novembre 2021 partirà ufficialmente il bonus terme. L’incentivo, erogato dal governo, è rivolto a ogni cittadino maggiorenne residente in Italia, che può approfittare di uno sconto in fattura del 100% fino a 200 euro a persona sul prezzo d’acquisto di trattamenti sanitari termali, esami diagnostici, visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere, come massaggi o ingressi a piscine. Ecco come funziona.

Bonus terme 2021: come funziona

Per usufruire del bonus terme basta richiedere l’applicazione del buono alle strutture convenzionate, che devono essere accreditate sul sito di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa che gestisce il fondo apposito creato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) il 14 agosto 2020.

Gli enti termali accreditati, da lunedì 8 novembre, potranno prenotare il bonus per tutti gli utenti che lo richiederanno. I buoni saranno fruibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il bonus terme può coprire il 100% del prezzo di acquisto dei servizi termali ammessi, ma oltre i 200 euro di spesa l’importo ulteriore non rientrerà nello sconto e dunque sarà a carico del cliente.

Questi sono i requisiti fissati dal Ministero per la richiesta del bonus terme:

Il bonus è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia ;

; Il bonus non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio Sanitario Nazionale , di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino;

, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino; Il bonus viene emesso a titolo individuale e non è cedibile a terzi , né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro;

, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro; Il bonus non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

– ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; Il bonus non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.

L’elenco delle strutture accreditate

Sono in totale 142 gli enti accreditati in tutta Italia da Invitalia. Il Veneto è la Regione con più strutture convenzionate, 53. Seguono Emilia-Romagna (20), Campania (18), Toscana (13), Lombardia (7), Trentino Alto Adige (7) e Lazio (4). La lista completa si trova qui.

In Sicilia le terme accreditate per il bonus sono due: una in provincia di Agrigento, a Montevago (Terme Acqua Pia), e una in provincia di Trapani, a Calatafimi-Segesta (Terme Gorga). Per prenotare, è preferibile contattare le terme convenzionate via email, telefono o attraverso il sito internet.

L’elenco degli enti termali accreditati è stato pubblicato il 2 novembre scorso, ma verrà aggiornato costantemente ogni volta che una nuova struttura completerà la procedura di accreditamento e la verifica della documentazione da parte di Invitalia.

