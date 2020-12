Bonus sociale per acqua, luce e gas: come riceverlo in automatico a Messina

A partire dal 1° gennaio 2021 non sarà più necessario fare richiesta per il bonus sociale (acqua, luce e gas) a Messina. Ai cittadini aventi diritto, sulla base di un “disagio economico” riconosciuto, verrà infatti versato automaticamente. Vediamo come funziona e come fare, invece, in caso di “disagio fisico”.

Se fino allo scorso anno era necessario presentare richiesta al Comune o al CAF per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale o per la fornitura idrica, dal 2021 non sarà più così. Chi ne ha diritto riceverà il beneficio sociale automaticamente.

Bonus sociale a Messina: come ottenerlo

Per ottenere il bonus sociale per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, a Messina basterà richiedere l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus – spiegano da Palazzo Zanca –, l’INPS invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.

Per quel che riguarda, però, i bonus in corso di erogazione al 31 dicembre 2020, le cose non cambiano. Gli aventi diritto li riceveranno con le modalità attualmente in vigore.

Attenzione, però, quanto scritto sopra riguarda solo il bonus sociale per disagio economico, quello per disagio fisico – indirizzato a persone che si trovino in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali – dovrà invece essere richiesto presso il Comune o i CAF delegati.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente numero verde: 800192719 oppure al sito www.sgate.anci.it.

A questo link l’avviso completo del Comune.

(61)