Bonus Rottamazione TV 2021 (senza limiti Isee): al via le domande. Come richiederlo

Al via oggi, lunedì 23 agosto, le domande per l’ottenimento del Bonus Rottamazione TV 2021, senza limiti di Isee. La misura consiste in uno sconto del 20%, che può arrivare fino a un massimo di 100 euro, sull’acquisto di un nuovo televisore a fronte della rottamazione di quello vecchio. In totale per la misura sono stati stanziati 250 milioni di euro (30 dei quali sono stati erogati con il precedente incentivo). Vediamo come funziona.

Lo avevamo annunciato qualche giorno fa, da oggi è possibile richiedere il Bonus Rottamazione TV 2021 che, a differenza del Bonus TV – decoder, può essere richiesto da tutti senza limiti di Isee. L’agevolazione è stata pensata per incentivare all’acquisto di dispositivi in linea con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10.

Bonus Rottamazione TV senza limiti di Isee: i requisiti

Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di tre requisiti:

essere residenti in Italia;

rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018;

essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Quest’ultimo requisito non è previsto per i cittadini di età pari o superiore a settantacinque anni, i quali sono esonerati dal pagamento del canone.

Si ricorda che il Bonus può essere richiesto solo una volta per nucleo familiare e che il contributo per la rottamazione della TV è cumulabile per l’acquisto di un apparecchio anche con il precedente incentivo (Bonus TV Decoder) .

Come richiederlo: tempi e modalità

Per richiedere il bonus (sotto forma di sconto che può arrivare fino a un massimo di 100 euro) è sufficiente avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore o all’isola ecologica autorizzati con il modulo di autodichiarazione compilato. Vediamo come funziona nei due casi:

La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti all’iniziativa, consegnando al momento dell’acquisto di una nuova TV, quella obsoleta. In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente;

può essere effettuata direttamente presso i all’iniziativa, consegnando al momento dell’acquisto di una nuova TV, quella obsoleta. In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente; In alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in un’isola ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare il modulo, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.

L’incentivo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate.

I prodotti acquistabili

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”.

Il calendario per il riassetto delle frequenze (per Regione)

Il nuovo calendario per il riassetto delle frequenze nelle aree regionali viene così rimodulato:

Dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 nell’area 1A – Sardegna;

Dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 nell’area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; nell’area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

Dal 1° marzo 2022 al 15 maggio 2022 nell’area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;

Dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022 nell’area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Il decreto ha inoltre disposto l’introduzione dello standard tecnologico di trasmissione televisiva del digitale terreste Dvbt-2 a partire dal 1° gennaio 2023.

