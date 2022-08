Bonus musica 2022: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

È arrivato il bonus musica 2022, è inserito nel 730/2022 dell’Agenzia delle Entrate e può essere richiesto come contributo alle spese per l’iscrizione di ragazzi e ragazze ai conservatori, agli AFAM, alle scuole di musica. Vediamo come funziona, a quanto ammonta, quali sono i requisiti ISEE e come richiederlo.

Bonus musica 2022: cos’è e come funziona

Il bonus musica 2022 è uno sconto Irpef del 19% sull‘iscrizione di ragazzi e ragazze di età compresa tra 5 e 18 anni a:

conservatori di musica;

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

scuole di musica iscritte nei registri regionali;

cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Possono richiederlo i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Come richiederlo

Il Bonus musica rientra tra le detrazioni che è possibile inserire all’interno del 730/2022 dell’Agenzia delle Entrate (Quadro E – Oneri e Spese) da compilare entro il 30 settembre 2022.

Per poterlo ottenere è necessario che il pagamento sia effettuato in maniera tracciabile, quindi:

con versamento postale o bancario,

con carte di debito, carte di credito, carte prepagate,

con assegni bancari e circolari.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45. ‘99’ per le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

Le istruzioni per la compilazione del 730/2022 sono disponibili a questo link.

